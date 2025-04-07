被「綠油油玩具」嚇壞！ 日本喵星人超浮誇神情爆紅

一間位在日本靜岡縣的酒吧老闆分享，他試圖拿一根綠油油的小草，給酒吧店貓當成玩具，未料貓咪卻露出一臉極度驚恐、像是張嘴尖叫的浮誇神情。（圖擷取自@muddycat_atami 社群平台「X」，本報合成）

2025/04/07 17:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕平時懶洋洋的喵星人，在喜怒哀樂的情緒達到極度狀態時，會露出不少十分罕見、能製作成各種網路迷因圖的神奇表情。一間位在日本靜岡縣的酒吧老闆分享，他試圖拿一根綠油油的小草，給酒吧店貓當成玩具，未料貓咪卻露出一臉極度驚恐、像是張嘴尖叫的浮誇神情，逗趣畫面被網友瘋傳後在網上爆紅。

據了解，位在靜岡縣熱海市郊區的「熱海 Muddy Cat」酒吧，老闆在店內飼養了4隻米克斯貓咪，平時也會將店貓們的可愛照片，分享到酒吧社群帳號上，吸引許多愛貓人士慕名前往。老闆5日看到一名社群平台「X」（前Twitter）網友PO文，希望能看到極度興奮或太累而搞並清楚狀況的貓咪，於是決定秀出符合這名網友要求的店貓照片。

請繼續往下閱讀...

從照片顯示，酒吧其中一隻名為「Michiru」（ミチル）的乳牛貓，看到老闆拿出一根綠油油的小草時，嚇得當場用後腳站立、雙手試圖將它推開，臉上則是露出驚恐不已的眼神、張開嘴巴準備大叫，似乎非常排斥這根綠油油的物體。對此，老闆吐槽自己是否應把一隻害怕玩具、也不知道牠到底發生什麼事情的貓咪，放任牠在原地耍寶。

照片曝光後，吸引680多萬人次瀏覽，網友紛紛笑說，「好可愛喔」、「貓：你不要過來啊！」、「值得變成迷因的表情」、「我感覺能聽到牠的聲音」、「Michiru是搞笑貓咪界的大谷翔平」、「跟電影《鬼店》裡的經典劇照好像」、「很少見到臉部表情如此豐富的貓咪」、「好像《湯姆貓與傑利鼠》卡通裡會出現的模樣」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法