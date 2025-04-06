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    水族館新進員工接受「大前輩洗禮」 日網笑翻︰另類職場霸凌？

    日本鴨川海洋世界透露，他們每年會為新進員工舉辦名為「來自虎鯨的祝福」的歡迎儀式。（圖擷取自@kamoseaOfficial 社群平台「X」）

    日本鴨川海洋世界透露，他們每年會為新進員工舉辦名為「來自虎鯨的祝福」的歡迎儀式。（圖擷取自@kamoseaOfficial 社群平台「X」）

    2025/04/06 21:49

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕每年日本4月，是許多新鮮人踏入職場、各大公司行號安排新進員工到職的時刻，近年來不少公司會舉辦五花八門、創意十足的歡迎儀式。位於千葉縣的知名水族館「鴨川海洋世界」，日前舉辦的歡迎儀式，是讓新進員工接受水族館人氣明星兼大前輩虎鯨的「洗禮」，逗趣影片曝光後，在網上引發熱烈討論。

    鴨川海洋世界今年度的新進員工歡迎儀式，定在了本月4日，館方在當天於社群平台「X」（前Twitter）發布一段影片，介紹他們館內特有、名為「來自虎鯨的祝福」（シャチからの祝福）的歡迎儀式，並透露這個儀式已經舉辦了第8屆，據稱能透過虎鯨展示的力量，讓新進員工體悟到不被社會的波濤駭浪嚇倒，進而不斷成長。

    從影片顯示，數十名穿上水藍色雨衣的新進員工，一起乖乖坐在觀眾席上，接著鴨川海洋世界的資深虎鯨「拉拉」（ララ）按照飼育員指令，開始來回甩動巨大的尾鰭，不斷朝觀眾席用力潑水，讓新進員工們嚇得驚叫連連。從鏡頭另一個角度，可以看到坐在遠離新進員工的其他入場遊客，一臉淡定看著十分特殊的迎新活動。

    影片曝光後，掀起網友熱烈討論，「獸洗儀式」、「職場㶚淋」、「虎鯨式搖滾甩髮」、「這是真正的『洗禮』呢！」、「前輩：後輩們還不逃嗎？」、「另類的職場霸凌嗎？（笑）」、「這算前輩給的『見面禮』還是『震撼教育』？」，但也有人斥責，圈養海洋哺乳類又強迫牠們表演的行為非常殘忍，希望未來能館方停止這種儀式。

    館方指出，這種儀式能透過虎鯨展示的力量，讓新進員工體悟到不被社會的波濤駭浪嚇倒，進而不斷成長。（圖擷取自@kamoseaOfficial 社群平台「X」）

    館方指出，這種儀式能透過虎鯨展示的力量，讓新進員工體悟到不被社會的波濤駭浪嚇倒，進而不斷成長。（圖擷取自@kamoseaOfficial 社群平台「X」）

    歡迎儀式的影片在網上掀起熱烈討論，但也有人斥責，圈養海洋哺乳類又強迫牠們表演的行為非常殘忍，希望未來能館方停止這種儀式。（圖擷取自@kamoseaOfficial 社群平台「X」）

    歡迎儀式的影片在網上掀起熱烈討論，但也有人斥責，圈養海洋哺乳類又強迫牠們表演的行為非常殘忍，希望未來能館方停止這種儀式。（圖擷取自@kamoseaOfficial 社群平台「X」）

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