誇張！佛州情侶在歷史墳墓上「激戰」 當場遭逮

美國佛州一對情侶日前於歷史悠久的墓園內公然發生性行為，遭警方當場發現被逮。（圖擷自維基百科）

2025/04/03 11:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州一對情侶日前於歷史悠久的墓園內公然發生性行為，遭警方當場發現被逮，警方調查過程中還發現在他們停靠車輛內有多種毒品，包括甲基安非他命。

綜合外媒報導，據佛州公路巡警報告提及，警員當地時間上月26下午於薩姆特郡野牛牧場公墓（Wild Cow Prairie Cemetery）入口處發現1輛白色汽車停靠於封鎖的墓園前，車窗敞開卻不見人影，隨後員警在墓園後方發現一對男女正在「無名墓43號」上發生性行為，隨即上前制止。

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警員確認2人身份為38歲男子布朗（Joseph Luke Brown）和46歲女子魏格曼（Stephanie Kay Wegman），警方隨後對魏格曼所擁有的汽車進行搜查，發現車內乘客座上有甲基安非他命，女方的手提包內則藏有2個無標籤的處方藥瓶，內含贊安諾（Xanax）與羥考酮（Oxycodone）。

魏格曼當場遭警員被捕，以持有多項毒品罪名被送往監獄，目前未保釋。布朗則因腿部舊傷被送往當地醫院，警方將對他申請逮捕令，然尚未公布可能的罪名。

據了解，野牛牧場公墓有數十座有標記和無標記的墳墓，最早可追溯至1850年，這座墓地於2021年被列入國家歷史遺跡。

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