他繪製日本近期「天氣狀態」 意外掀起一票台日網友共鳴

日本近期天氣忽冷忽熱、日本網友繪製擬人角色，傳達很難掌握外出穿搭的狀態。（圖擷取自@suriMi_003 社群平台「X」）

2025/04/02 22:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「愚人節」剛結束，但東亞各地仍面臨陰晴不定的天氣，宛如老天爺故意捉弄人類，令不少人叫苦連天。對此，有日本網友繪製一張他對日本近期「天氣狀態」的想法，簡單易懂的畫面，不僅在日本社群平台掀起熱烈討論，甚至引起一票台灣網友共鳴。

社群平台「X」（前Twitter）名為「すり身」的日本繪師，上月28日發布一張新作品，他感嘆日本雖然在3月下旬已迎接春天到來，然而近期天氣依舊難以捉摸，持續出現忽冷忽熱、很難掌握外出穿搭的狀態，於是他繪製一名日本擬人角色，只見這名角色下半身穿著休閒短褲與拖鞋，但是上半身卻戴毛帽、繫圍巾和穿著保暖的帽T。

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該文一出，吸引大批網友關注，不少日本網友除了對這種矛盾穿搭感同身受，還紛紛指出很像台灣男子在寒流時期的常見造型，引起台灣網友加入討論中，「台灣風？」、「今天下雪了（青森）」、「終於學到台灣的精髓了」、「看起來像神一樣的人物」、「很像日本小學生或JK的打扮」、「這很像台灣人抱怨天冷時的實際打扮」。

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