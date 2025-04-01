LINE「呆萌小黃人」表情貼 超ㄎㄧㄤ又實用爆紅
LINE出現一組全新預設表情貼，為外型酷似經典圓形黃色表情符號，卻額外長出細長手腳的「呆萌小黃人」。（圖擷取自@emoji_no_ko 社群平台「X」）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕即時通訊平台LINE問世後，許多人會用它聯絡親朋好友，也喜歡購買各式貼圖或表情貼，增添聊天樂趣。近來不少用戶注意到，LINE出現一組全新預設表情貼，為外型酷似經典圓形黃色表情符號，卻額外長出細長手腳的「呆萌小黃人」，它總是做出各種超ㄎㄧㄤ舉動與神情，吸引大批網友熱議。
據了解，這隻「小黃人」最早是在2024年底，隨著LINE大規模翻新內建表情貼時悄悄登場，日本LINE官方目前給它的稱呼為「表情貼小傢伙（暫定）表情貼」（えもじの子（仮）），由於它圓滾滾的身體與細長手腳，整體外型看起來非常可愛，且表情與動作ㄎㄧㄤ感十足，因此登場後便大受用戶歡迎，還有不少用戶幾乎天天使用它。
請繼續往下閱讀...
然而，深受LINE用戶喜愛的「表情貼小傢伙」，目前仍未有一個正式名稱，甚至繪製它的作者至今也身分成謎，日本LINE官方僅透露它是出自某位「人氣插畫家」筆下，種種謎團吸引不少網友熱烈討論。不過一些眼尖的網友發現，這組表情貼的風格與卡娜赫拉（カナヘイ、Kanahei）創作角色十分相似，更搬出2個IP的圖進行對比。
還有日本網友觀察到，卡娜赫拉官方LINE帳號在發布消息時，也會在句中使用「表情貼小傢伙」的表情貼；如果在「表情貼小傢伙」官方LINE帳號聊天室，送出卡娜赫拉的作品貼圖，有一定機率會回應跟貼圖相似的姿勢。另外，「表情貼小傢伙」因時常日本社群平台「X」（前Twitter）發布許多爆笑的新圖片，而在日本社群媒體爆紅。
「表情貼小傢伙」不僅在日本人氣極高，在台灣也收穫大量粉絲。台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」版主李仁毅日前轉發一篇「表情貼小傢伙上廁所卻沒紙可用」的圖文後，吸引高達1.1萬人按讚，眾人紛紛笑說，「可愛地瓜」、「拍攝者不救」、「表情好ㄎㄧㄤ」、「試試用剩下的紙捲？」、「看我幹嘛？看我沒用啊？」。
公式…です☺️✨#えもじの子 https://t.co/hSzvj9Oa8p— LINEスタンプ （@LINEStickerJP） December 31, 2024
???????? pic.twitter.com/uN8jK9y6zU— えもじの子（仮） （@emoji_no_ko） March 29, 2025
えもじの子のデザイン、カナヘイさん説を見てから、もうそうにしか見えない…— ???? （@monomonomono00） January 31, 2025
公式LINEで使われてたの違和感無かったー笑 pic.twitter.com/QVSrqaqtxS
えもじの子の公式アカウントちょうかわいくて昨日から遊んでんだけどさ、うさぎのぐっすりスタンプだけ反応してくれんだよね、やっぱカナヘイさんなのかなあ pic.twitter.com/r4t4lMnlVu— ポム （@pomu_1811） February 11, 2025
日本LINE官方目前給它的稱呼為「表情貼小傢伙（暫定）表情貼」，它總是做出各種超ㄎㄧㄤ舉動與神情，吸引大批網友熱議。（圖擷取自@emoji_no_ko 社群平台「X」，本報合成）