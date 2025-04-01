LINE「呆萌小黃人」表情貼 超ㄎㄧㄤ又實用爆紅

LINE出現一組全新預設表情貼，為外型酷似經典圓形黃色表情符號，卻額外長出細長手腳的「呆萌小黃人」。（圖擷取自@emoji_no_ko 社群平台「X」）

2025/04/01 22:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕即時通訊平台LINE問世後，許多人會用它聯絡親朋好友，也喜歡購買各式貼圖或表情貼，增添聊天樂趣。近來不少用戶注意到，LINE出現一組全新預設表情貼，為外型酷似經典圓形黃色表情符號，卻額外長出細長手腳的「呆萌小黃人」，它總是做出各種超ㄎㄧㄤ舉動與神情，吸引大批網友熱議。

據了解，這隻「小黃人」最早是在2024年底，隨著LINE大規模翻新內建表情貼時悄悄登場，日本LINE官方目前給它的稱呼為「表情貼小傢伙（暫定）表情貼」（えもじの子（仮）），由於它圓滾滾的身體與細長手腳，整體外型看起來非常可愛，且表情與動作ㄎㄧㄤ感十足，因此登場後便大受用戶歡迎，還有不少用戶幾乎天天使用它。

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然而，深受LINE用戶喜愛的「表情貼小傢伙」，目前仍未有一個正式名稱，甚至繪製它的作者至今也身分成謎，日本LINE官方僅透露它是出自某位「人氣插畫家」筆下，種種謎團吸引不少網友熱烈討論。不過一些眼尖的網友發現，這組表情貼的風格與卡娜赫拉（カナヘイ、Kanahei）創作角色十分相似，更搬出2個IP的圖進行對比。

還有日本網友觀察到，卡娜赫拉官方LINE帳號在發布消息時，也會在句中使用「表情貼小傢伙」的表情貼；如果在「表情貼小傢伙」官方LINE帳號聊天室，送出卡娜赫拉的作品貼圖，有一定機率會回應跟貼圖相似的姿勢。另外，「表情貼小傢伙」因時常日本社群平台「X」（前Twitter）發布許多爆笑的新圖片，而在日本社群媒體爆紅。

「表情貼小傢伙」不僅在日本人氣極高，在台灣也收穫大量粉絲。台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」版主李仁毅日前轉發一篇「表情貼小傢伙上廁所卻沒紙可用」的圖文後，吸引高達1.1萬人按讚，眾人紛紛笑說，「可愛地瓜」、「拍攝者不救」、「表情好ㄎㄧㄤ」、「試試用剩下的紙捲？」、「看我幹嘛？看我沒用啊？」。

日本LINE官方目前給它的稱呼為「表情貼小傢伙（暫定）表情貼」，它總是做出各種超ㄎㄧㄤ舉動與神情，吸引大批網友熱議。（圖擷取自@emoji_no_ko 社群平台「X」，本報合成）

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