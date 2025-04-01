一生最棒投資！美國阿公砸錢買「終生機票」 爽飛3800萬公里

美國70歲男子斯圖克（Tom Stuker），在1990年砸錢購買聯合航空推出的終身免費搭機通行證，讓他成為全球累積飛行里程最高的常客。（圖擷取自@ua1flyer IG）

2025/04/01 21:24

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州一名70歲男子斯圖克（Tom Stuker），從16歲起開始搭乘飛機，甚至因為工作緣故，曾有一年250天都在搭機前往各國，於是他在1990年砸錢購買聯合航空（United Airlines）推出的終身免費搭機通行證，未料竟讓他成為全球累積飛行里程數最高的常客，令他大讚是「此生最棒投資」。

綜合外媒報導，斯圖克曾在受訪時透露，他之所以決定以29萬美元（約新台幣970萬元），購買美國聯合航空1990年推出的無限次、終身免費搭機通行證，一方面是他的工作需經常往返美國與澳洲之間，另一方面則是他本人對飛行的熱愛。斯圖克買下通行證至今已35年，他不僅藉此遊歷全球，還不斷刷新驚人的飛行里程。

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截至2024年5月19日，斯圖克從美國紐瓦克（Newark）飛往舊金山（San Francisco）的飛行里程，正式突破2400萬英里（約3800萬公里）。不僅如此，斯圖克的飛行紀錄還包含了他這這些年的個人生活足跡，像是在過去數十年中，他往返美國與澳洲超過了400多次，已與妻子一起共度了高達120次「蜜月旅行」。

根據統計，地球至月球的平均距離約為23萬8855英里（約3800萬公里），換算之下，斯圖克累積的飛行里程，相當於從地球飛到月球超過50趟。但創下驚人紀錄之餘，斯圖克多次搭機也曾被人痛批增加額外碳排放，造成了全球暖化，他則對此回應，「不管我有沒有搭乘，班機都會照樣飛航。如果我搭的是私人飛機，這問題才值得被關注。該負責任的是搭乘私人飛機的有錢人，不是我們這些搭乘商業航班的人。」

報導指出，美國聯合航空在2019年為斯圖克受封為「神級VIP」（VVVIP），聯合航空不僅設置他專屬的登機門、一支能直接聯絡航空公司派專車來接他的專線號碼，從VIP室食物到水療服務也全都免費，甚至聯合航空還有一架以他的名字命名的波音747客機。對此，斯圖克形容他當年的高額投資，絕對是他「這一生中最棒的投資」。

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