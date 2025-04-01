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    月租228元！ 中國19歲女住在「公司廁所」

    〕中國湖南一名年約19歲的女子，每個月花50元人民幣（約新台幣228元）住在公司的廁所裡，並將自己在廁所的生活影片分享在網路上。（圖擷取自抖音）

    〕中國湖南一名年約19歲的女子，每個月花50元人民幣（約新台幣228元）住在公司的廁所裡，並將自己在廁所的生活影片分享在網路上。（圖擷取自抖音）

    2025/04/01 23:54

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南一名年約19歲的女子，每個月花50元人民幣（約新台幣228元）住在公司的廁所裡，並將自己在廁所的生活影片分享在網路上，引發網友討論。

    綜合中媒報導，該名女子16歲時退學並踏入社會賺錢，目前在家具店打工，並用50元人民幣租下公司的廁所。雖然不少人仍認為住在廁所對身體不健康，但女子稱自己愛乾淨，所以廁所一點味道都沒有，相當滿意自己的住處。

    女子也透露，每個月的薪水約有人民幣2700元（約新台幣1萬2369元），因為離公司最便宜的房屋租金也要800到1000元人民幣（約新台幣3665到4581元），昂貴的價格讓她選擇租下廁所當小窩，她樂觀表示，因為家裡經濟能力有限，自己也沒有高學歷或高成就，所以不會覺得很苦。

    家具店老闆表示，一開始打算讓女子住在辦公室，但因為辦公室沒有門，只好暫居廁所，老闆已訂製辦公室的房門，過不久就會安裝完畢，到時再讓她搬出廁所，老闆也強調，自己並不想收「房租」，是女子硬要給她50元人民幣作為水電費。根據女子最近分享的影片，她近期已經搬出廁所，改住到辦公室。

    貼文曝光後，引起網友熱議，「住廁所長時間會生病」、「希望老闆能夠給小女孩一個更好的空間」、「經濟壓力下，租房真的是一個問題」、「老闆說要把公司當成自己的家，看來她真的做到了」、「床每天都還要收起來，這也太辛苦」。

    根據女子最近分享的影片，她近期已經搬出廁所，改住到辦公室。（圖擷取自抖音）

    根據女子最近分享的影片，她近期已經搬出廁所，改住到辦公室。（圖擷取自抖音）

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