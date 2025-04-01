逆齡奇蹟？迷你狐猴冬眠竟讓「老化時鐘」倒轉

胖尾侏儒狐猴來自馬達加斯加，體型僅如倉鼠，是已知會冬眠的靈長類中，與人類基因最接近的物種。牠們的壽命也往往超乎預期。最新研究揭示其細胞內潛在的抗老機制。（圖取自Duke Lemur Center專頁）

2025/04/01 09:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕歲月在臉上刻下皺紋、在髮絲染上白霜，但更深層的老化潛藏於細胞之中，連DNA也難逃損傷。然而，馬達加斯加特有的靈長類——胖尾侏儒狐猴（Fat-tailed dwarf lemur）在冬眠期間竟能暫時逆轉這一過程。

《每日科技網》（SciTechDaily）報導，美國杜克大學與加州大學舊金山分校（UCSF）研究發現，這種罕見的冬眠靈長類在長達七個月的休眠期間，其細胞老化指標「端粒」（Telomeres）不僅未縮短，反而增長。這或許解釋了牠們異常長壽的原因，並為人類抗老化研究帶來新希望。研究已刊登於《生物學通訊》（Biology Letters）。

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端粒位於染色體末端，類似鞋帶的塑膠頭，保護DNA免於細胞分裂時受損。然而，壓力、缺乏運動或睡眠不足會加速端粒縮短，最終導致細胞功能衰退。胖尾侏儒狐猴卻能打破這一定律，在冬眠時增長端粒，重現細胞青春。

這種迷你靈長類是唯一已知會長期冬眠的靈長類，以應對馬達加斯加冬季的食物匱乏。牠們每年冬眠七個月，代謝降至極低水平：心跳從每分鐘200次驟減至不到8次，甚至每10分鐘才呼吸一次。研究主要作者、杜克大學的布蘭科（Marina Blanco）博士形容，這是「待機模式」，以確保生存。

研究團隊在杜克狐猴中心（Duke Lemur Center）追蹤15隻胖尾侏儒狐猴，分析冬眠前、中、後的端粒變化。實驗模擬馬達加斯加冬季，將環境溫度降至12-13°C，並提供人工洞穴讓狐猴休眠。研究分兩組：一組可在短暫甦醒時進食，另一組完全禁食，僅靠尾部脂肪存活。

基因定序結果顯示，冬眠期間狐猴的端粒不僅未縮短，反而顯著增長，禁食組增長尤為明顯。杜克大學共同作者格林（Lydia Greene）博士表示：「這完全違背預期。」

然而，這種「回春」效果並不持久。冬眠結束兩週後，端粒長度便恢復原狀。研究推測，端粒增長可能是為了抵禦冬眠期間週期性「回溫」帶來的壓力。格林博士比喻，這種從低代謝到快速復甦的轉換，「就像車子從靜止猛衝到時速百公里」。類似現象也曾在太空人或長期水下生活的人類身上觀察到。

布蘭科博士指出，端粒增長或許能延長細胞分裂次數，使狐猴在極端環境下保持活力。這可能解釋了牠們壽命長達30年，遠超不冬眠的近親嬰猴（Galago，壽命約12-13年）。但她強調：「端粒修復與長壽的關聯仍待確認。」

目前，端粒增長的機制仍是謎。科學家希望未來能解開這一現象，啟發新策略延緩人類老化，同時避免細胞過度分裂帶來的癌症風險。

胖尾侏儒狐猴冬眠研究，揭示細胞回春奧秘。（圖取自Duke Lemur Center專頁）

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