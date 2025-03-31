日網友PO出「1物」懷舊 竟釣出一票人歪樓︰凶器首選！

近來有日本網友分享一張「玻璃煙灰缸」的照片，感嘆如今很多人不知道這物品的實際功能，未料這篇懷舊文竟意外在網上爆紅。（圖擷取自@haya_g 社群平台「X」）

2025/03/31 22:32

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著時代進步與教育普及，過去一些有害身體與環境的社會現象，會逐漸從大眾視野中消失，只剩圖文影音會留下相關歷史紀錄。近來有日本網友分享一張「玻璃煙灰缸」的照片，感嘆如今很多人不知道這物品的實際功能，未料這篇懷舊文竟意外在網上爆紅，釣出一票網友歪樓聲稱它是「凶器首選」。

社群平台「X」（前Twitter）名為「摩耶薫子@『着物の描き方大全』ホビージャパンより発売中」的日本繪師27日發文分享，他看到一篇時空背景設定在日本昭和時代（西元1926年至1989年）的同人小說，內容描述某間公司裡一群人待在「狹小吸菸室」或「圍著煙灰缸」吞雲吐霧，忍不住吐槽作者完全沒調查當年的真實抽菸文化。

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繪師指出，當時日本並未對抽菸制定相關法規，因此癮君子會無視周遭老弱婦孺或身體不適者，甚至不分任何地點，直接隨時隨地抽菸，且當時的社會氛圍也是默認這種行為很正常。繪師表示，即便是現代其他作品將故事背景設定在那個年代，也會減少對抽菸的描述，反而導致很多人不理解當時的「抽菸實況」，還產生了錯誤認知。

事後，另一名日本網友「木木」轉發該文，同時PO出一個設計華麗的玻璃煙灰缸照片，感嘆如今很多人看到這個物品，肯定會以為它的功能是用來擺放水果或其他物品。未料，網友「寛」看到這張照片，一邊轉發一邊歪樓笑說，「其實它原本的用途，是拿來打人的頭部唷」，結果意外掀起高達2300多萬人朝聖與熱烈討論。

不少從小觀看《金田一事件簿》、《名偵探柯南》等知名推理動漫，以及推理小說或日劇長大的網友，紛紛跳出同意網友「寛」的說法，指出曾在相關作品中看過這種玻璃煙灰缸，且它通常會是犯人使用的凶器。還有網友透露，自己的父親曾在接待室內進行商務談判時，將玻璃煙灰缸狠狠扔到牆壁上來嚇唬客戶，藉此取得談判優勢。

其他網友則表示，「民間7大武器之一」、「人中之龍幹架用」、「電影或殺人劇中的殺人兇器」、「這不是酒店幹架神器之一嗎？」、「港片不都拿這個敲人家頭嗎？」、「如果是證物的話通常會缺一角」、「電動場裡會拿來真人快打的道具」、「以前沒室內禁煙的時候，幾乎都會有一個這東西，因為其他材質容易被煙頭或煙蒂燒黑」。

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