46.99公分！美國緬因貓榮登「世界上尾巴最長貓貓」寶座

美國明尼蘇達州一隻2歲大的緬因貓帕斯利（Mr.Pugsley Addams），尾巴長達18.5英寸（約46.99公分），榮獲金氏紀錄認證為世界第一長。（圖擷取自「Guinness World Records」YouTube）

2025/03/30 19:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州一隻2歲大的緬因貓帕斯利（Mr.Pugsley Addams），天生有擁有一條比其他貓咪更長的尾巴，不只讓飼主一家感到不可思議，就連獸醫也對此嘖嘖稱奇。事後飼主認真給牠的尾巴進行測量，發現居然長達18.5英寸（約46.99公分），而這條驚人的貓尾巴，還榮獲金氏紀錄認證為世界第一長。

綜合外媒報導，帕斯利是一隻有著可愛外型的銀色緬因貓，平時與家中其他3隻緬因貓，一起跟著女飼主阿曼達（Amanda Cameron）一家在明尼蘇達州生活。阿曼達透露，自己第一次帶帕斯利去看獸醫時，獸醫就忍不住對帕斯利的長尾巴驚呼，直言長度相當罕見，當時她就察覺或許帕斯利的尾巴「真的很特別」。

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大約過了半年後，阿曼達一家決定委託專業獸醫為帕斯利的長尾巴進行測量，沒想到竟然長達46.99公分，並以5公分差距超越當時金氏紀錄「世界上尾巴最長貓貓」（Longest tail on a domestic cat living）的持有者。事後阿曼達為帕斯利申請金氏紀錄認證，終於在近日正式成為該紀錄的最新頭銜持有者。

阿曼達提到，被認證為世界第一長尾巴的帕斯利，應該也知道自己尾巴很長且相當礙事，尤其是當牠很興奮的時候，「每次我要餵牠時，尾巴會直直地豎起來，然而直接打到我的臉」，所幸平時的帕斯利個性很淡定，對人類也非常溫柔，目前只有2歲的牠身體仍有可能繼續長大，讓眾人很好奇牠未來是否會繼續刷新紀錄。

帕斯利天生有擁有一條比其他貓咪更長的尾巴，不只讓飼主一家感到不可思議，就連獸醫也對此嘖嘖稱奇。（圖擷取自「Guinness World Records」YouTube）

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