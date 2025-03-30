萌翻南極！罕見「全黑」巴布亞企鵝寶寶現蹤

巴布亞企鵝通常身著黑白「燕尾服」，但這隻小傢伙卻與眾不同，通體黝黑，展現罕見的「黑化」特徵。（圖取自Oceanites Inc.專頁）

2025/03/30 10:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕南極洲龍格島（Rongé Island）近日發現一隻罕見的全黑巴布亞企鵝（Gentoo Penguin）雛鳥，其深黑羽毛與該物種典型的黑白「燕尾服」外觀大相逕庭。這一現象被稱為「黑化」（melanism），因體內黑色素過多所致，與色素缺失導致的「白變」（leucism）相反。此發現不僅令人驚豔，更突顯長期監測企鵝族群的生態價值。

科學媒體《IFLScience》日報導，這隻特別的雛鳥由企鵝計數員博加德（Laura Bogaard）記錄，她當時正依美國國家科學基金會（NSF）許可進行調查。她回憶：「我在山丘上移動時，意外發現這隻與眾不同的雛鳥，忍不住駐足拍攝。牠粉嫩的腳趾和逗趣的表情實在令人難忘。」照片顯示，牠身旁的同窩手足保有標準黑白配色，更襯托其獨特性。

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「黑化」在企鵝中極為罕見。博加德表示，她雖見過白變個體，但這是首次目睹黑化雛鳥。她補充：「今年我們團隊竟發現兩例，另一隻在20公里外的尼科港（Neko Harbour），實在難得。」

通常，企鵝的黑白分明是一種「反蔭蔽」（countershading）偽裝，讓牠們在水中難被掠食者察覺。全黑外貌可能增加被發現的風險，但這隻雛鳥目前健康狀況良好。博加德觀察到，牠的父母將兩隻雛鳥都餵養得活力充沛，令人欣慰。

此發現出自美國非營利組織Oceanites Inc.的長期計畫，該組織31年來持續監測南極企鵝族群。其科學主任漢弗萊斯（Grant Humphries）指出，所有數據公開分享，對研究氣候變遷對南極半島（Antarctic Peninsula）的影響至關重要。他透露，近期還發現一隻健康的亞成體黑化企鵝。過去文獻僅記錄兩例黑化案例，如今一年內發現兩例，凸顯持續觀察的價值。

巴布亞企鵝是南極生態的重要指標。另一名計數員希爾頓（Mairi Hilton）分享，牠們比阿德利企鵝與南極企鵝溫和，但護雛時仍具魄力。她形容：「企鵝聚居地總是熱鬧又帶氣味，巴布亞企鵝的叫聲像驢鳴，因此德文稱牠們為『Eselspinguin』（驢子企鵝）。」她笑稱，這些雛鳥好奇心旺盛，常搖搖擺擺靠近研究人員，增添調查樂趣。

全黑的巴布亞企鵝寶寶（右）相當罕見，不同於一般黑白相間的同類。（圖取自Oceanites Inc.專頁）

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