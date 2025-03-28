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    這隻黑琵超詭異！ 身上「插」異物考倒一票鳥友

    這隻黑琵右肩的異物到底是什麼東西，鳥友百思不解。（圖由王徵吉提供）

    這隻黑琵右肩的異物到底是什麼東西，鳥友百思不解。（圖由王徵吉提供）

    2025/03/28 13:57

    〔記者蔡文居／台南報導〕目前正是黑面琵鷺北返的時節，生態攝影家「黑琵先生」王徵吉日前拍到1隻超詭異的黑面琵鷺，身上右肩疑似插著1根異物，但看起來又沒影響到其行動、覓食，到底其身上異物是什麼東西，鳥友百思不得其解。

    王徵吉表示，他於3月21日在台南七股頂山發現這隻右肩插了不知什麼東西的黑琵，但牠依然自由自在的與同伴搶食，一點受傷的感覺都沒有。他跟蹤牠3天後 ，一直到3月24日下午3點左右發現牠在頂山附近魚塭休息，之後就沒有再發現牠的蹤影。這幾天又去找尋，也沒有消息，或許可能已經北返了。

    王徵吉說，牠身上的異物，看起來像是竹子，又像是貝類卡住，但都無法確認，所幸沒有影響到牠的飛行和覓食。

    台南鳥會資深鳥友郭東輝說，目前只有王徵吉有拍到這隻黑琵疑似卡異物的影像，這需要更多的影像才能判讀是什麼東西。

    台江國家公園保育科長王建智表示，這隻黑琵如果是插到竹子，但身上並沒有血漬，也可能只是卡到貝類之類的異物，均不得而知，重要的是並不影響其飛行，今天也有鳥友前往尋找但並未發現，他們會再加強巡查，看是否還停留在台南或是已經北返。

    這隻黑面琵鷺右肩疑似插著1根異物，但看起來又沒影響到其行動、覓食，讓鳥友百思不解。（圖由王徵吉提供）

    這隻黑面琵鷺右肩疑似插著1根異物，但看起來又沒影響到其行動、覓食，讓鳥友百思不解。（圖由王徵吉提供）

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