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    「圓手」吉祥物猜拳出奇招獲勝 球迷嚇得目瞪口呆網笑翻

    《實況野球》吉祥物PAWAPURO-KUN透過大螢幕與球迷玩猜拳，眾人原以為只有「圓手」的吉祥物必敗，它竟出「奇招」奪勝，球迷當場嚇得目瞪口呆。（圖擷取自@oshiruko111222 社群平台「X」）

    《實況野球》吉祥物PAWAPURO-KUN透過大螢幕與球迷玩猜拳，眾人原以為只有「圓手」的吉祥物必敗，它竟出「奇招」奪勝，球迷當場嚇得目瞪口呆。（圖擷取自@oshiruko111222 社群平台「X」）

    2025/03/27 23:26

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本社群網路瘋傳一段影片，日本遊戲《實況野球》（実況パワフルプロ野球）的吉祥物透過球場螢幕，隨機邀請球迷玩猜拳，眾人原以為只有「圓手」的吉祥物必敗，未料它竟「奇招」奪勝，球迷當場嚇得目瞪口呆。

    日本知名棒球系列遊戲《實況野球》主角兼吉祥物「PAWAPURO-KUN」（パワプロくん）被設計成Q版二頭身，時常應邀到棒球比賽擔任活動嘉賓，也會隨機挑選幸運觀眾與它一起趣味互動。其中，最備受眾人津津樂道，就是它以天生的「圓手手」跟觀眾猜拳，因為每次會出現它必輸的慘烈模樣。

    不過，去年9月有日本網友在社群平台「X」（前Twitter）分享，PAWAPURO-KUN透過棒球場大螢幕挑選猜拳對象，戴墨鏡年輕男子幸運獲選，對方原以為只要出「布」就能輕鬆取勝，未料每次都只能出「石頭」的PAWAPURO-KUN竟然出「剪刀」，男子當場嚇得拿下墨鏡，展現「目瞪口呆」震撼表情。

    影片曝光後，笑翻一票朝聖網友，「傑出的一手」、「有夠陰招的XD」、「這TM宮野真守吧」、「兄弟你還太嫩了」、「哆啦A夢：我才是前輩」、「感受到突然被背叛的瞬間」、「只對小朋友溫柔的野球君」、「輸的不脫一件衣服說不過去」、「猜拳輸的人不是應該脫衣服嗎？」、「可以請你教投變化球的時候，能像猜拳一樣認真嗎？」。

    日本知名棒球系列遊戲《實況野球》，其主角兼吉祥物「PAWAPURO-KUN」（パワプロくん）被設計成Ｑ版二頭身。（圖擷取自@taitostation_i 社群平台「X」）

    日本知名棒球系列遊戲《實況野球》，其主角兼吉祥物「PAWAPURO-KUN」（パワプロくん）被設計成Ｑ版二頭身。（圖擷取自@taitostation_i 社群平台「X」）

    男子原以為只要出「布」就能輕鬆取勝，未料每次只能出「石頭」的PAWAPURO-KUN竟出「剪刀」。（圖擷取自@oshiruko111222 社群平台「X」）

    男子原以為只要出「布」就能輕鬆取勝，未料每次只能出「石頭」的PAWAPURO-KUN竟出「剪刀」。（圖擷取自@oshiruko111222 社群平台「X」）

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