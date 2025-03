奇蹟！寵物臘腸狗在澳洲荒野走失 500多天後驚喜現蹤

2025/03/27 14:55

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲一隻名為「薇樂莉」(Valerie)的寵物臘腸狗,2023年11月跟飼主一起去野外露營,未料這隻體重不到4公斤的小狗,突然從營地逃脫,身影就此消失在茂密的灌木叢,讓飼主心碎不已。不過在近期,有人在荒野中拍攝到薇樂莉的身影,讓飼主對此又驚又喜,目前已委託救援隊前往現場去誘捕牠。

綜合外媒報導,臘腸狗薇樂莉的女飼主賈德納(Georgia Gardner)透露,自己和男友在2023年11月帶著愛犬一起去袋鼠島(Kangaroo Island)度假,未料薇樂莉突然從營地的圍欄中逃出,跑進灌木叢後就此消失不見。由於事發突然,2人立即尋求當地人的幫助,並在附近連續搜尋一週,然而卻遲遲無法找到戴著粉紅色項圈愛犬身影。

在薇樂莉失蹤近17個月、500多天後,今年3月有人在荒野中發現並拍攝到牠的身影,接著將照片傳給坎加拉野生動物救援組織(Kangala Wildlife Rescue),請他們協助將消息發布到網路上。根據動物救援組織表示,薇樂莉出沒的地點,在距離失蹤的營地約15公里處,目前已在該處架設多個附帶監視器的陷阱,試圖誘捕到牠。

賈德納與男友對此感到難以置信又十分驚喜,因為他們從未想過平時不喜歡外出、過去從未離開人類身邊,狗生簡直就是「小公主」般金枝玉葉的薇樂莉,居然會成為「野外求生專家」,也對於牠竟有此堅強的生存技能感到非常意外,「我們也猜想,牠可能不是在野外生存,而是有人收養牠,或者牠和其他狗一起玩耍,吃著牠們的食物。」

動物救援組織志工推測,薇樂莉可能在水庫附近取水,並靠撿拾路殺的野生動物屍體果腹。雪梨大學獸醫系教授麥格瑞菲(Paul McGreevy)則指出,其實所有的狗狗都具備生存本能,哪怕是體型嬌小的臘腸狗也不例外,儘管牠們可能不適應澳洲的叢林環境,但只要找到水源、食物和禦寒之所,便能順利存活。

