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    奇蹟！寵物臘腸狗在澳洲荒野走失 500多天後驚喜現蹤

    澳洲一隻名為「薇樂莉」的寵物臘腸狗，2023年11月跟飼主一起去野外露營但逃脫失蹤，近期有人在荒野中拍到牠的身影，飼主目前已委託救援隊前往現場誘捕牠。（圖擷取自「Georgia Gardner」臉書，本報合成）

    澳洲一隻名為「薇樂莉」的寵物臘腸狗，2023年11月跟飼主一起去野外露營但逃脫失蹤，近期有人在荒野中拍到牠的身影，飼主目前已委託救援隊前往現場誘捕牠。（圖擷取自「Georgia Gardner」臉書，本報合成）

    2025/03/27 14:55

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一隻名為「薇樂莉」（Valerie）的寵物臘腸狗，2023年11月跟飼主一起去野外露營，未料這隻體重不到4公斤的小狗，突然從營地逃脫，身影就此消失在茂密的灌木叢，讓飼主心碎不已。不過在近期，有人在荒野中拍攝到薇樂莉的身影，讓飼主對此又驚又喜，目前已委託救援隊前往現場去誘捕牠。

    綜合外媒報導，臘腸狗薇樂莉的女飼主賈德納（Georgia Gardner）透露，自己和男友在2023年11月帶著愛犬一起去袋鼠島（Kangaroo Island）度假，未料薇樂莉突然從營地的圍欄中逃出，跑進灌木叢後就此消失不見。由於事發突然，2人立即尋求當地人的幫助，並在附近連續搜尋一週，然而卻遲遲無法找到戴著粉紅色項圈愛犬身影。

    在薇樂莉失蹤近17個月、500多天後，今年3月有人在荒野中發現並拍攝到牠的身影，接著將照片傳給坎加拉野生動物救援組織（Kangala Wildlife Rescue），請他們協助將消息發布到網路上。根據動物救援組織表示，薇樂莉出沒的地點，在距離失蹤的營地約15公里處，目前已在該處架設多個附帶監視器的陷阱，試圖誘捕到牠。

    賈德納與男友對此感到難以置信又十分驚喜，因為他們從未想過平時不喜歡外出、過去從未離開人類身邊，狗生簡直就是「小公主」般金枝玉葉的薇樂莉，居然會成為「野外求生專家」，也對於牠竟有此堅強的生存技能感到非常意外，「我們也猜想，牠可能不是在野外生存，而是有人收養牠，或者牠和其他狗一起玩耍，吃著牠們的食物。」

    動物救援組織志工推測，薇樂莉可能在水庫附近取水，並靠撿拾路殺的野生動物屍體果腹。雪梨大學獸醫系教授麥格瑞菲（Paul McGreevy）則指出，其實所有的狗狗都具備生存本能，哪怕是體型嬌小的臘腸狗也不例外，儘管牠們可能不適應澳洲的叢林環境，但只要找到水源、食物和禦寒之所，便能順利存活。

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