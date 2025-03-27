新疆古墓驚現「硃砂染齒」女屍 劇毒顏料用途成謎

新疆勝金店遺址出土的女性下顎骨顯示，其下排牙齒表面附有紅色物質，經鑑定為有毒的硃砂（硫化汞）。這是全球首例發現將硃砂用於牙齒染色的考古證據。（圖取自Archaeological and Anthropological Science期刊）

2025/03/27 09:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《獨立報》26日報導，考古學家在中國新疆挖掘出一具距今約2200年的年輕女性遺骨，其牙齒上帶有罕見的紅色痕跡。最新研究確認，這抹紅色來自具毒性的硃砂（硫化汞），為全球首度發現此礦物用於人類牙齒染色的案例，揭示了絲綢之路沿線古代文化的獨特面貌。

這項發現刊登於國際期刊《考古與人類學科學》（Archaeological and Anthropological Sciences）。研究顯示，這位被暱稱為「絲路紅色公主」的女性，生前可能將硃砂混以黏合劑塗抹牙齒，或為美容，或與精神信仰相關。硃砂，一種鮮紅卻有毒的硫化汞礦物，過去多見於墓葬彩繪或煉金術，這次卻首現於牙齒表面，令人驚嘆。

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遺骨出土於新疆勝金店（Shengjindian）墓地，位於古代絲綢之路要道，墓中還發現陶器、木器、骨梳、皮製刀鞘與靴子、線製飾品及金耳環等陪葬品，與另外三人遺骨（包括一名兒童）共存。研究推估，這名女性約於距今2200至2050年前去世，享年20至25歲。

科學家透過化學分析，證實牙齒上的紅色顏料為硃砂，並以蛋白質黏合劑附著。研究指出，這不僅是孤例，更映照出紅色在當時世俗與精神生活中的重要性。當地薩滿儀式常使用紅色顏料，專家推測，此習俗可能與信仰有關，但仍需進一步探究其文化脈絡。

這項發現不僅填補考古空白，更為人類文化史增添一抹鮮紅註腳。研究團隊強調，這種獨特的硃砂應用，值得從特定時空擴展至更廣泛的文化視野討論。

藝術家筆下的「絲路紅色公主」想像圖。（圖取自Archaeological and Anthropological Science期刊）

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