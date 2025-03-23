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    英男「靠1招」搭整年火車 自曝：合法省下逾4.2萬

    英國有男子利用火車延誤的退款機制，不到3年就省了1000英鎊。示意圖。（歐新社）

    英國有男子利用火車延誤的退款機制，不到3年就省了1000英鎊。示意圖。（歐新社）

    2025/03/23 23:09

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國的火車公司，會根據列車的延誤時間，提供乘客不同程度的退款。不過，就有一名男子巧妙利用了這個機制，替自己省下逾1000英鎊（約新台幣42000元）的車錢，等於搭了1整年免費的火車。

    英媒《每日快報》報導，29歲的男子艾德（Ed Wise）因為不滿英國火車的效率極低，票價又昂貴，所以藉著火車公司的延誤補償制度，為自己省下一整年的車票錢。

    英國的「Avanti West Coast」火車公司規定，列車若延誤15分鐘可退款25%；延誤30分鐘可退款50%；延誤1小時或以上，則可全額退款。同時，艾德也看準了3個補償機制，利用火車可能會延誤的時機，包括罷工、施工和極端天氣，來提高成功退款的機率。

    艾德提到，由於自己的工作可以遠端進行，甚至能利用等車的時間來處理工作，而且自從抓準「誤點」的機會以來，艾德在不到3年的時間裡，就已經拿到了至少1000英鎊的補償。但艾德坦言，這並不是每次都有效，加上有列車取消或延誤，代表後續的火車班次，需要運送更多的乘客，多少會影響搭乘體驗。

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