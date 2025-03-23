羊駝兄弟化身「白衣天使」巡房 超萌畫面曝

羊駝兄弟Paddy和Oscar，會固定造訪當地安養院陪伴年長者。（圖擷自IG/@k2alpacas）

2025/03/23 19:49

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不再只靠醫療治病！近日一段網路影片受關注，影片中醫療人員帶著兩隻羊駝走在安養院走廊巡房，兩隻羊駝來回探頭的樣子，簡直萌翻！牠們不再只是動物園裡的超萌動物，轉而化身「白衣天使」，帶給安養中心的年長者滿滿療癒與溫暖。

綜合媒體報導，這部影片拍攝在愛爾蘭安養院，兩隻羊駝分別叫Paddy和Oscar，牠們會固定探訪安養院，每次時間大約1.5小時，牠們主動接近住在安養中心裡的年長者。Paddy和Oscar就會用毛茸茸的身軀帶給這些行動不便或患有憂鬱症的長者們一點溫暖。院方也表示，有不少爺爺奶奶因為牠們的到來，願意走出房間，讓院內的護理人員都非常感嘆羊駝帶來的神奇治癒能力。

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其實，動物天生就是很好的疾患陪伴者。相關科學研究也證實，動物能為人們帶來快樂和降低內心的焦慮，甚至還能幫助人類逐漸恢復健康、延緩失智、走出憂鬱等等，對長者的康復之路及心理健康都有正面的影響。近年，也越來越多單位開始推行「動物輔助治療」來延緩年長者的失智、失能。

據了解，這樣的「羊駝治療服務」，來自於愛爾蘭當地的羊駝飼養團體「K2Alpacas」，這個組織主要推行各式不同羊駝體驗。不僅是安養院的巡房服務，也包含帶羊駝出遊、參加婚禮等活動。

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