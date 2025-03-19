摩鐵床底下驚見「鱷魚」 經理嚇傻：牠超友善！

美國密西根州近日發生民眾將鱷魚忘在汽車旅館房間，就直接退房的烏龍事件。（擷取自Cheboygan Area Rec, Rave, & More/FB）

2025/03/19 11:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州希博伊根郡（Cheboygan）一家汽車旅館近日發生驚人一幕，打掃人員竟在床底下發現一隻鱷魚，讓人當場嚇傻。原來是飼主退房時，忘記將「愛鱷」帶走。

綜合外媒報導，松河汽車旅館（Pine River Motel）經理蓋瑞（Gary）14日派人去清理剛退房的房間，沒想到檢查床底時，赫然看見一隻長約0.9公尺的侏儒鱷。儘管當場驚慌不已，他們仍強裝鎮定，立即報警並聯絡該房客。然而，警方接到報案時還以為是惡作劇，飼主則傻眼地說「我以為牠逃到野外走失了。」

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原來，這隻名叫沃利（Wally）的鱷魚是飼主帶來當教育動物展示的，他是一名珍稀動物收藏家，近日正在當地小學進行演講，結果退房時竟忘記把沃利帶走。

幸好沃利的性格意外地溫馴，期間沒有攻擊任何人或物品，甚至在警方到場時還乖乖讓警察抱起，讓蓋瑞忍不住驚呼「真是一隻友善的鱷魚」。最終，沃利在汽車旅館等待飼主前來接牠，並順利與其團聚。

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