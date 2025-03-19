為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    摩鐵床底下驚見「鱷魚」 經理嚇傻：牠超友善！

    美國密西根州近日發生民眾將鱷魚忘在汽車旅館房間，就直接退房的烏龍事件。（擷取自Cheboygan Area Rec, Rave, & More/FB）

    美國密西根州近日發生民眾將鱷魚忘在汽車旅館房間，就直接退房的烏龍事件。（擷取自Cheboygan Area Rec, Rave, & More/FB）

    2025/03/19 11:38

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州希博伊根郡（Cheboygan）一家汽車旅館近日發生驚人一幕，打掃人員竟在床底下發現一隻鱷魚，讓人當場嚇傻。原來是飼主退房時，忘記將「愛鱷」帶走。

    綜合外媒報導，松河汽車旅館（Pine River Motel）經理蓋瑞（Gary）14日派人去清理剛退房的房間，沒想到檢查床底時，赫然看見一隻長約0.9公尺的侏儒鱷。儘管當場驚慌不已，他們仍強裝鎮定，立即報警並聯絡該房客。然而，警方接到報案時還以為是惡作劇，飼主則傻眼地說「我以為牠逃到野外走失了。」

    原來，這隻名叫沃利（Wally）的鱷魚是飼主帶來當教育動物展示的，他是一名珍稀動物收藏家，近日正在當地小學進行演講，結果退房時竟忘記把沃利帶走。

    幸好沃利的性格意外地溫馴，期間沒有攻擊任何人或物品，甚至在警方到場時還乖乖讓警察抱起，讓蓋瑞忍不住驚呼「真是一隻友善的鱷魚」。最終，沃利在汽車旅館等待飼主前來接牠，並順利與其團聚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播