呆萌柯基熱衷當「冰箱守門員」 日本飼主嘆︰牠超愛躺在那睡覺

日本一名飼主分享，家中的寵物柯基不只黏人，還喜歡躺在冰箱前睡覺，導致他每次想使用冰箱前，都必須用全力將牠推來推去。（圖擷取自@komachiaya_ 社群平台「X」）

2025/03/18 21:05

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一些毛小孩喜歡無時無刻黏著飼主，雖然能讓飼主感受到牠們的愛，卻也會來帶一點不便。日本一名飼主分享，家中的寵物柯基不只黏人，還喜歡躺在冰箱前，以「守門員」氣勢霸佔此處睡覺，導致他每次想使用冰箱前，都必須用全力將牠推來推去，逗趣畫面曝光後，柯基的調皮舉動也逗樂一票網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「こまち@彩」的日本網友，在本月11日分享一張照片，為他飼養的4歲柯基犬「Komachi」（こまち），以四腳朝天、露出柔嫩肚肚的姿勢，悠哉地橫躺在冰箱拉門前睡覺。原PO指出，Komachi並非偶然睡在此處，那裡是牠最愛、專門用來睡覺的好位置，哪怕知道有人要使用冰箱，也絕不會主動離開。

請繼續往下閱讀...

事後原PO還透露，他拍攝這張照片前，單純只是準備進到廚房裡做晚餐，未料Komachi見狀，立即跟著他一起移動到廚房，然後就直接倒在冰箱前面一動也不動，完全無視他馬上就得開冰箱，令他為此哭笑不得，「Komachi總是喜歡待在能看見我的地方，這次也一樣，一路跟著我到冰箱前，然後躺下來開始睡覺。」

該文一出，Komachi的調皮舉動吸引大批網友關注，甚至被台灣網友轉發到其他社群平台，眾人紛紛笑說，「完美填補了死角」、「地上有一條吐司」、「非常可愛的冰箱門擋」、「一塊有腿的吐司躺在地板上」、「感覺狗狗是捨不得離開食物櫃」、「牠是冰箱守門員，知道裡面有好吃的」、「我猜牠認為自己是一隻看守寶箱的狗（笑）」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法