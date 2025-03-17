女飼主裸睡後「被愛犬狂騎」 急Call動物醫院求救：會懷孕嗎？

近來一名動物醫院女員工分享，院方接到一名女飼主電話求助，對方詢問自己裸睡期間，被家中尚未結紮的寵物黃金獵犬騎，擔心自己是否會因此懷孕，讓女員工聽完傻眼不已。示意圖，圖並非當事狗。（資料照，美聯社）

2025/03/17 18:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕動物醫院（獸醫院）是協助治療各種動物或普通民眾飼養寵物的醫護場所，但有時也會接到令人難以理解的奇妙案例。近來一名動物醫院女員工分享，院方接到一名女飼主電話求助，對方詢問自己裸睡期間被沒有結紮的狗狗騎，擔心是否會因此懷孕，讓女員工聽完傻眼不已，並直呼這根本是「動物醫院鬼故事」。

一名女網友日前在Dcard以「閒聊被狗騎會懷孕嗎？」為題發文，先是透露自己在一間24小時的動物醫院工作，近期她在下班前接到一名女飼主的電話，她原以為對方是要預約看診，未料女飼主劈頭就詢問，「我昨天睡覺的時候被我家的黃金獵犬騎，會懷孕嗎？」，還補充說自己習慣裸睡、愛犬還沒有結紮等私人資訊。

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原PO聽完描述後，當下內心雖然充滿「你在供X小」的吐槽，但仍秉持專業態度建議這名女飼主，可以去婦產科檢查，並儘快帶狗狗去結紮。未料幾日後，女飼主再次來電求助，表示狗狗還是不斷騎她，雙方反覆討論近半小時才結束，事後原PO得知其他動物醫院也曾接到這名女飼主的求助電話，嚇得驚呼「真的是動物醫院鬼故事」。

該文一出，立即掀起大批網友熱議，甚至還被轉發到其他社群平台，眾人紛紛吐槽，「那就不要給我裸睡！」、「一大早的，網路就用得夠多了」、「有時候一個人上網還挺無助的」、「人跟狗的染色體無法配對，不會懷孕」、「她想找人討論人獸交的過程，算是某種癖好吧」、「這資訊量龐大，有生殖隔離但她應該也要看一下身心科」。

另有不少同行和讀獸醫系的網友，跳出來指認曾接獲這名女飼主的電話，或是曾接到類似的求助電話，「這個我有印象其他獸醫助理發過，感覺她應該精神有問題」、「她算是獸醫界很有名的人吧，我前2間醫院都有接過這個人的電話」、「我這邊3、4年前就接過了，去年聽說人醫婦產科有接到類似的電話，不知道現在進展到哪裡了」。

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