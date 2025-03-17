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    「焚燒式馬桶」引話題 網驚：真火燒屁股

    瑞典發明的焚燒式馬桶，以焚燒方式取代沖水。（圖擷取自Tiktok）

    瑞典發明的焚燒式馬桶，以焚燒方式取代沖水。（圖擷取自Tiktok）

    2025/03/17 00:17

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕馬桶是人們每天都須使用的衛浴用品，近日一名網友分享國外「焚燒式」馬桶，有別以往沖水的使用方式，改以燃燒方式處理排泄物，讓網友直呼「真•火燒屁股」。

    一名網友在Dcard上分享一段影片介紹「焚燒式馬桶」。影片顯示，使用前只要先將漏斗狀的蠟紙放進馬桶內，待如廁後蓋上馬桶蓋，按下啟動按鈕，排泄物就會隨著蠟紙落到下方的焚燒盒中，經過高溫焚燒後變成灰燼，灰燼還可以作為肥料使用。

    新奇的發明引來大批網友湧入留言，「這是最新發明的甕仔雞馬桶？還是傳說中的炙燒海鮮料理？」、「萬一屎是炸開的那種怎麼辦，我怕蠟紙hold不住」。另有網友說「在上的過程不小心按到開關怎麼辦……」、「萬一想烙賽還要多花時間鋪那層紙好麻煩」、「目的是省水資源，但是這個超耗電，本末倒置」。

    據查，國外有多家廠商販售「焚燒式」馬桶，包括美國Incinolet、挪威Cinderella，適合用於露營地、偏遠無水源地區，或擔心環境污染必須打包帶走廢物的地方，馬桶使用電力或燃氣焚燒，儘管不用水，但有能源消耗等問題。

    @martin_mo0 瑞典发明焚烧式马桶，拉完直接用火烧，你想试试吗？#黑科技 #马桶 #涨知识 ♬ 原聲 - 小壹科普

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