商務旅館房間「浴室超大+神秘旋轉樓梯」 日網疑︰前AV拍片場地？

日本一名作家近來分享，他去大阪旅遊時入住一晚只要5000日圓的商務旅館，未料房間附設的浴室異常寬暢，裡面還附有一座禁止進入的螺旋樓梯。（圖擷取自@rumrumrumrum 社群平台「X」，本報合成）

2025/03/16 23:18

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名作家近來分享，他去大阪旅遊時入住一晚只要5000日圓（約新台幣1127元）的商務旅館，未料房間附設的浴室異常寬暢，裡面還附有一座禁止進入的螺旋樓梯，詭異畫面曝光在網上意外爆紅，吸引高達1770多萬人瀏覽朝聖。

社群平台「X」（前Twitter）名為「村田らむ」的日本網友，是一名作家、插畫家、漫畫家與攝影師，他在13日發文分享自己入住大阪某間商務旅館的奇妙趣事。「村田らむ」在文中提到，房間就寢地方沒什麼問題，但他一進到房間附設的浴室內，發現居然別有洞天，浴室空間不僅大得異常誇張，甚至還有一座詭異的螺旋樓梯。

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從「村田らむ」附上的照片與錄下影片顯示，浴室內有一座超級大的深藍色浴缸，還附上一個可以讓人躺臥的白色便床，至於不知道通往哪裡的螺旋樓梯，則是被掛上禁止進入的繩子。「村田らむ」笑說，整個浴室內散發出像都市傳說中的「異次元空間」氛圍，並透露房間入住一晚約5000日圓，至於商務旅館地點則在大阪市。

畫面曝光後，吸引許多網友討論，有人指出很像電玩遊戲的虛擬場景空間，也有人從浴室擺設來推測，這間旅館或許是由愛情旅館或曾提供泡泡浴 （ ソープランド ） 的建築改建，「感覺好像AV拍攝場景」、「確定這是浴室不是後室？」、「我花錢是想要休息，不是要被怪物追殺啊」、「隨時得擔心會不會有什麼東西從樓梯走下來」。

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