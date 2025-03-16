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    吃燒肉「全身套塑膠袋」！ 日本百萬YTR︰能避免沾染油煙味

    日本一名擁有209萬人追蹤、知名搞笑系YouTuber「Kemio」，近來分享自己為了去吃燒肉時不被沾染異味，所以事前從頭到腳「穿戴塑膠袋」（圖擷取自@mmkemio 社群平台「X」，本報合成）

    日本一名擁有209萬人追蹤、知名搞笑系YouTuber「Kemio」，近來分享自己為了去吃燒肉時不被沾染異味，所以事前從頭到腳「穿戴塑膠袋」（圖擷取自@mmkemio 社群平台「X」，本報合成）

    2025/03/16 20:16

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不少人喜歡品嚐美味的燒肉，但又會擔心該如何處理身上被沾染到的油煙味。日本一名擁有209萬人追蹤、知名搞笑系YouTuber「Kemio」（原名︰黑澤健太），近來分享自己為了去吃燒肉時不被沾染異味，所以事前從頭到腳「穿戴塑膠袋」，看似實用但異常古怪的外型曝光後，笑瘋高達600多萬網友。

    名列日本百萬YouTuber行列的「Kemio」，是義大利、伊朗與日本的混血兒，雖然有著193公分的高挑身材、深邃俊美的五官，還有著令人驚艷的時尚品味與多項才藝，但一直未能獲得偶像事務所的賞識，反而因為善於拍攝各種逗人捧腹大笑的搞笑影片，意外在YouTube上爆紅，IG、社群平台「X」（前Twitter）皆有破百萬粉絲追蹤。

    「Kemio」在本月12日、16日發分享，與好友們一起去燒肉店用餐，但他為了避免自己身上沾染燒肉的油煙味，先是把頭髮用塑膠袋包裹住，再把上衣與褲子的位置也套上塑膠袋，接著以這身奇特造型坐在用餐區，並用非常認真的神情，緊緊盯著正在協助他們烤肉的工作人員，好友們則是一邊大笑一邊拿手機拍下這幅畫面。

    文章與影片曝光後，吸引大批「Kemio」粉絲與網友熱議，「燒肉妖精 」、「太有藝術感了」、「防禦力十分強悍」、「你要去美髮店剪頭髮嗎？」、「有一秒鐘我以為那是藤井風！」、「第一次看到這麼完美的全身超級防禦」、「我覺得燒肉店和火鍋店應該要附設淋浴間」、「原本應該在理髮店的人，被傳送到了燒肉店」。

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