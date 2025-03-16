撿到寶！澳洲男海邊淨灘 幸運發現龍涎香

澳洲一名男子日前和家人一起去海邊淨灘、收集貝殼，意外發現一塊重約350克、散發異香的奇怪石頭，讓男子他懷疑自己撿到了傳說中的「龍涎香」。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/03/16 18:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名男子日前和家人一起去海邊淨灘、收集貝殼，意外發現一塊重約350克、散發異香的奇怪石頭，讓男子他懷疑自己撿到了傳說中的「龍涎香」（Ambergris），這種珍貴物品每公斤市價超過5萬9000澳元（約新台幣125萬元）。不過專家表示，礙於澳洲政府法律規定，男子恐怕無法合法擁有這塊石頭。

綜合外媒報導，一位匿名受訪的澳洲男子表示，他與家人日前一起前往昆士蘭州與新南威爾斯州邊境的一處海灘，因為當地近來遭到阿爾弗雷德颱風（Cyclone Alfred）侵襲，有很多有趣的東西都被翻到沙灘上，於是他們決定一邊淨灘一邊收集貝殼。期間，男子注意到沙灘上有一塊灰白色、形狀看起來很奇特的石頭。

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男子表示，他將這塊石頭拿以來後，推估它有350克重，且還散發著特殊氣味，因此他認為自己撿到了龍涎香，於是把它帶回家，還去諮詢一些從事相關研究領域的朋友及教授，並使用專家建議的測試方法驗證真偽。報導指出，龍涎香是一種來自抹香鯨消化系統產生的固態臘狀物體，乾燥後能散發出持久香氣，所以常被用來製作成香水。

任職澳州塔斯馬尼亞大學（The University of Tasmania）的教授斯托達特（Michael Stoddart）指出，從男子拾獲物體的顏色與紋理來判斷，的確有可能是龍涎香。但托達特也提到，根據澳洲現有法律規定，擁有、持有或出售龍涎香都是違法行為，因此目前拾獲男子正在聯繫相關部門，希望取得合法文件來保留他的發現。

Rare find washed up on Aussie beach after Tropical Cyclone Alfred that could be worth thousands https://t.co/ddDwzO3TFR — Daily Mail Australia （@DailyMailAU） March 11, 2025

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