撿到寶！澳洲男海邊淨灘 幸運發現龍涎香

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲一名男子日前和家人一起去海邊淨灘、收集貝殼,意外發現一塊重約350克、散發異香的奇怪石頭,讓男子他懷疑自己撿到了傳說中的「龍涎香」(Ambergris),這種珍貴物品每公斤市價超過5萬9000澳元(約新台幣125萬元)。不過專家表示,礙於澳洲政府法律規定,男子恐怕無法合法擁有這塊石頭。

綜合外媒報導,一位匿名受訪的澳洲男子表示,他與家人日前一起前往昆士蘭州與新南威爾斯州邊境的一處海灘,因為當地近來遭到阿爾弗雷德颱風(Cyclone Alfred)侵襲,有很多有趣的東西都被翻到沙灘上,於是他們決定一邊淨灘一邊收集貝殼。期間,男子注意到沙灘上有一塊灰白色、形狀看起來很奇特的石頭。

男子表示,他將這塊石頭拿以來後,推估它有350克重,且還散發著特殊氣味,因此他認為自己撿到了龍涎香,於是把它帶回家,還去諮詢一些從事相關研究領域的朋友及教授,並使用專家建議的測試方法驗證真偽。報導指出,龍涎香是一種來自抹香鯨消化系統產生的固態臘狀物體,乾燥後能散發出持久香氣,所以常被用來製作成香水。

任職澳州塔斯馬尼亞大學(The University of Tasmania)的教授斯托達特(Michael Stoddart)指出,從男子拾獲物體的顏色與紋理來判斷,的確有可能是龍涎香。但托達特也提到,根據澳洲現有法律規定,擁有、持有或出售龍涎香都是違法行為,因此目前拾獲男子正在聯繫相關部門,希望取得合法文件來保留他的發現。

