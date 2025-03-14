破紀錄！「蔬菜交響樂團」獲舉辦最多場次蔬菜音樂會認證

奧地利「蔬菜交響樂團」（The Vegetable Orchestra）以其獨特的表演方式打破「蔬菜樂團舉辦音樂會次數最多」的金氏世界紀錄。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

2025/03/14 16:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利「蔬菜交響樂團」（The Vegetable Orchestra），以其獨特的表演方式打破「蔬菜樂團舉辦音樂會次數最多」的金氏世界紀錄，該樂團自1998年成立以來已在全球舉辦344場音樂會，每場演出都使用由新鮮蔬菜製作的樂器。

綜合外媒報導，金氏世界紀錄官網5日公布 ，「蔬菜交響樂團」1998年在維也納成立，11名成員來自電子音樂、搖滾、龐克及古典音樂等不同背景，他們精心製作出各種獨特樂器，包括胡蘿蔔直笛、蘿蔔低音長笛、茄子打擊樂器，甚至還有韭蔥小提琴等。樂團表示，蔬菜製成的樂器能發出「一般樂器難以產生的聲音」，有時像動物鳴叫，有時只是充滿聲音。

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報導提及，由於蔬菜樂器容易破裂或乾燥，因此演奏過程中，音色可能會發生變化，有時甚至需要即興創作。「某些樂器的聲音變化是曲目的特色之一，但像胡蘿蔔直笛或蘿蔔馬林巴（radirimba）這類旋律型樂器，則至少需要維持到曲子結束。」

多年來樂團持續創新，發展出專屬的「作曲和錄音系統」，從古典節奏符號、圖像式樂譜皆有使用。他們的音樂風格深受艾費克斯雙胞胎（Aphex Twin）與凱吉（John Cage）等藝術家影響，希望觀眾以開放的心態欣賞這種獨特的演奏形式。

據了解，「蔬菜交響樂團」有個特別的傳統，演出結束後，樂團會使用剩餘蔬菜熬煮熱騰騰的湯與觀眾共享。未使用的蔬菜則會分送給有興趣的人，或是將它分類丟進有機廢棄物。

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