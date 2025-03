被裁判亮黃牌！英國YTR又調皮了 拿出「碎紙機」秒毀掉它

2025/03/12 21:09

〔即時新聞/綜合報導〕英國知名百萬YouTuber「福什」(Max Fosh)受邀參加慈善公益足球賽,曾以「Uno迴轉卡」反制裁判黃牌警告,笑翻大批觀眾。他近日再次受邀參加公益足球賽,又被裁判亮黃牌,這次他竟拿出簡易碎紙機,在裁判面前直接粉碎黃牌,超皮舉動讓現場歡聲雷動。

綜合外媒報導,Sidemen慈善公益足球賽8日舉辦,油土伯組成Sidemen隊迎戰YouTuber明星隊,擁有400多萬人訂閱、擅長用各種滑稽舉動逗樂大家的福什為明星隊出戰。報導指出,他曾在2023年受邀參賽,以綠色「Uno迴轉卡」(Reverse)反制裁判黃牌警告,調皮行為讓比賽在全球爆紅。

睽違2年再度參賽的福什,仍舊不改對裁判惡作劇。根據Sidemen發布的影片顯示,比賽進行到第51分鐘左右,福什被前英超裁判克拉滕博格(Mark Clattenburg)抓到犯規行為,立即朝他亮出黃牌警告,但福什平靜上前接下這張黃牌,立刻將它放進簡易碎紙機,最終在裁判與對手面前把黃牌給徹底粉碎。

影片曝光後,吸引逾1700多萬人瀏覽,而福什在賽後也將這段粉碎畫面截圖,分享到自己的IG、社群平台「X」(原推特)帳號,合計收穫18.6萬人按讚。有趣的是,福什2次參賽其實都是被同一位裁判亮黃牌,且對方每次面對福什的搞怪行為,最終都只能笑著離去、拿他毫無辦法,福什也因此被不少網友笑說根本是「裁判剋星」。

