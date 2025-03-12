被裁判亮黃牌！英國YTR又調皮了 拿出「碎紙機」秒毀掉它

英國百萬YouTuber「福什」（Max Fosh）被裁判亮黃牌，這次他拿出簡易碎紙機，當裁判前直接粉碎黃牌。（圖擷取自「Sidemen」YouTube）

2025/03/12 21:09

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超皮！英足球賽裁判亮黃牌警告 選手竟拿「UNO迴轉卡」反制

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國知名百萬YouTuber「福什」（Max Fosh）受邀參加慈善公益足球賽，曾以「Uno迴轉卡」反制裁判黃牌警告，笑翻大批觀眾。他近日再次受邀參加公益足球賽，又被裁判亮黃牌，這次他竟拿出簡易碎紙機，在裁判面前直接粉碎黃牌，超皮舉動讓現場歡聲雷動。

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綜合外媒報導，Sidemen慈善公益足球賽8日舉辦，油土伯組成Sidemen隊迎戰YouTuber明星隊，擁有400多萬人訂閱、擅長用各種滑稽舉動逗樂大家的福什為明星隊出戰。報導指出，他曾在2023年受邀參賽，以綠色「Uno迴轉卡」（Reverse）反制裁判黃牌警告，調皮行為讓比賽在全球爆紅。

睽違2年再度參賽的福什，仍舊不改對裁判惡作劇。根據Sidemen發布的影片顯示，比賽進行到第51分鐘左右，福什被前英超裁判克拉滕博格（Mark Clattenburg）抓到犯規行為，立即朝他亮出黃牌警告，但福什平靜上前接下這張黃牌，立刻將它放進簡易碎紙機，最終在裁判與對手面前把黃牌給徹底粉碎。

影片曝光後，吸引逾1700多萬人瀏覽，而福什在賽後也將這段粉碎畫面截圖，分享到自己的IG、社群平台「X」（原推特）帳號，合計收穫18.6萬人按讚。有趣的是，福什2次參賽其實都是被同一位裁判亮黃牌，且對方每次面對福什的搞怪行為，最終都只能笑著離去、拿他毫無辦法，福什也因此被不少網友笑說根本是「裁判剋星」。

Sorry ref - I brought my own shredder pic.twitter.com/evAfVIRqiI — Max Fosh （@max_fosh） March 8, 2025

Max Fosh really shredded the yellow card ????

（via @sidemen） pic.twitter.com/Uz3e5Hciy3 — Python （@slobodan_ukic） March 9, 2025

Max Fosh just shredded the referee's yellow card in the Sidemen Charity Match! pic.twitter.com/XtMGW4lnn4 — Dexerto （@Dexerto） March 8, 2025

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