義大利16世紀畫作遭竊失蹤50年在英國現蹤 持有者拒歸還

16世紀義大利畫家索拉里奧的一幅作品《聖母與聖子》於1973年被盜，失蹤逾半世紀後，該作品在英國現蹤。（美聯社）

2025/03/12 11:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕16世紀義大利畫家索拉里奧（Antonio Solario）的一幅作品《聖母與聖子》（Madonna and Child）於1973年被盜，失蹤逾半世紀後，該作品在英國現蹤，不過目前所有者拒絕歸還，成為兩國之間爭論的話題。

據《美聯社》報導，16世紀畫家索拉里奧作品《聖母與聖子》於1973年在義大利北部貝盧諾鎮（Belluno）的市民博物館被盜，失蹤逾半世紀後，該作品在英國一處莊園現蹤；這幅畫作被盜後德·多扎男爵（Baron de Dozsa）購得，後放在英格蘭東部的都鐸莊園。

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多扎男爵逝世後，妻子試圖出售時被發現這是失蹤半世紀的《聖母與聖子》，雖然英國警方一度扣留這畫作，但由於新冠疫情封鎖造成的延誤，義大利當局無法提供英國警方要求的相關文件，因此這幅畫於2020年歸還給多扎男爵妻子。

專門從事追回被盜和掠奪藝術品的律師馬里內洛（Christopher Marinello）曾多次勸說她將畫作歸還給合法所有者，但多扎男爵妻子援引了1980年《訴訟時效法》，該法規定，如果購買贓物的行為在6年多後「與盜竊無關」，則購買贓物的人可以被認定為合法所有者。

馬里內洛表示，這幅畫現在價值可能不到10萬英鎊，但其價值遠遠超出金錢，索拉里奧來自貝盧諾鎮，對當地居民非常重要，將持續致力追回畫作。

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