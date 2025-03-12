為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    義大利16世紀畫作遭竊失蹤50年在英國現蹤 持有者拒歸還

    16世紀義大利畫家索拉里奧的一幅作品《聖母與聖子》於1973年被盜，失蹤逾半世紀後，該作品在英國現蹤。（美聯社）

    16世紀義大利畫家索拉里奧的一幅作品《聖母與聖子》於1973年被盜，失蹤逾半世紀後，該作品在英國現蹤。（美聯社）

    2025/03/12 11:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕16世紀義大利畫家索拉里奧（Antonio Solario）的一幅作品《聖母與聖子》（Madonna and Child）於1973年被盜，失蹤逾半世紀後，該作品在英國現蹤，不過目前所有者拒絕歸還，成為兩國之間爭論的話題。

    據《美聯社》報導，16世紀畫家索拉里奧作品《聖母與聖子》於1973年在義大利北部貝盧諾鎮（Belluno）的市民博物館被盜，失蹤逾半世紀後，該作品在英國一處莊園現蹤；這幅畫作被盜後德·多扎男爵（Baron de Dozsa）購得，後放在英格蘭東部的都鐸莊園。

    多扎男爵逝世後，妻子試圖出售時被發現這是失蹤半世紀的《聖母與聖子》，雖然英國警方一度扣留這畫作，但由於新冠疫情封鎖造成的延誤，義大利當局無法提供英國警方要求的相關文件，因此這幅畫於2020年歸還給多扎男爵妻子。

    專門從事追回被盜和掠奪藝術品的律師馬里內洛（Christopher Marinello）曾多次勸說她將畫作歸還給合法所有者，但多扎男爵妻子援引了1980年《訴訟時效法》，該法規定，如果購買贓物的行為在6年多後「與盜竊無關」，則購買贓物的人可以被認定為合法所有者。

    馬里內洛表示，這幅畫現在價值可能不到10萬英鎊，但其價值遠遠超出金錢，索拉里奧來自貝盧諾鎮，對當地居民非常重要，將持續致力追回畫作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播