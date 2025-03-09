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    擋「蜂」玻璃！ 蜜蜂攻佔汽車密密麻麻 專家解答了

    大量蜜蜂聚集在一台汽車的後擋風玻璃上，瞬間成了「擋蜂玻璃」。（擷取自「爆料公社公開版」臉書）

    大量蜜蜂聚集在一台汽車的後擋風玻璃上，瞬間成了「擋蜂玻璃」。（擷取自「爆料公社公開版」臉書）

    2025/03/09 23:04

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在故宮博物院的停車場發現驚人現象，密密麻麻的蜜蜂聚集在一台汽車的後擋風玻璃上，瞬間成了「擋蜂玻璃」，讓圍觀的民眾嘖嘖稱奇，甚至還嚇壞經過的小朋友，驚人的影片在網路上掀起熱議。

    有網友在臉書社團「爆料公社公開版」表示，今日在故宮博物院的停車場發現一台汽車被蜜蜂攻佔，蜂群幾乎包裹了汽車的後擋風玻璃，讓所有人都不敢靠近紛紛閃避，甚至還嚇哭經過的小朋友，也讓經過的路人都直呼，「太誇張了吧！」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「很想刷後雨刷」、「密集恐懼症 看了起雞皮疙瘩」、「應該是蜂后在這群裡面的關係」、「停個車還送野生蜂蜜，保證純」、「這會不會也是一種bee車」、「車主是小熊維尼嗎」、「為什麼他的停車位比較好玩」。也有專業網友指出，這是「分蜂」現象，「蜜蜂當然有毒性，但是沒過敏的人被叮對身體很好，分蜂中的蜂群不會主動攻擊人，半天一天就走了」。

    農業局曾解釋，2月至4月屬於分蜂季節，新的蜂王會帶著工蜂另外找地方遷徙，但飛行中的蜜蜂不會主動攻擊人，民眾若看到蜂群，應對方式是關緊窗戶不要靠近，約10至15分鐘後，工蜂會隨著蜂王方向穩定行進。

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