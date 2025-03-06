新竹巨城周邊學生別再吃醋！小編「熱烈感謝」：今天主打一個通通有

不少常在地客抱怨，每天上門消費卻沒今年雄中畢旅團的特殊待遇，新竹巨城火速給大驚喜。（圖擷取自「Big City遠東巨城購物中心」臉書粉專）

2025/03/06 23:54

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有高雄中學學生透露，新竹巨城是畢旅行程之一，引起新竹巨城臉書小編關注，新竹巨城昨天（5日）更在雄中抵達時，在電視牆上投放「熱烈歡迎」，畫面曝光掀起轟動。未料事後不少常在地客抱怨，他們每天上門消費卻沒這類待遇，新竹巨城火速今天製作大驚喜回應。

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雄中學生上月發文分享3月畢業旅行行程表，新竹Big City遠東巨城購物中心也列入。然而，新竹巨城的下一站是台北101觀景台，兩者時間只隔2小時，宛如行軍般緊湊，吸引大批網友關注，就連新竹巨城小編也截圖直白吐槽，「來不及吧。」

昨天雄中畢旅第一天，新竹巨城小編先是在臉書發文，「突然想起，今天下午是不是有某校行程路過」，下午5點PO出電視牆照片，螢幕上紅底白字「熱烈歡迎，雄中戶外教學B線同學路過吃晚餐」，小編在貼文中簡短寫道，「我們主打一個地主之誼。」

貼文吸引超過3.4萬人按讚，還釣出雄中校長莊福泰留言回應。不過，位在新竹巨城附近各校學生紛紛留言抱怨、控訴新竹巨城小編「偏心」，他們明明近乎每天路過新竹巨城、甚至上門消費，卻沒有獲得新竹巨城電視牆「熱烈歡迎」的特殊待遇，小編無奈指出，「人家高雄很遠來一次，還要急行軍。」

面對新竹在地學生兼常客群的濃烈「醋意」，新竹巨城小編今天再度PO文，只見這次電視牆寫著，「熱烈感謝，曙光&竹女…等學校，做什麼都想到巨城園區&各位衣食父母，為巨城貢獻磚瓦。昨天雄中A線看雲團多留一小吃完飯，今天前鎮高中購物團來買東西吃東西」，小編還補充說，因版面不夠大，學校放2個鄰居，排序以距離為主。

新竹巨城小編也在文中強調，「今天主打一個最終回通通有」、「你各位不要再吃醋了」、「不要再走心了蛤」。目睹小編展現強烈求生意志的網友，則紛紛留言笑說，「爭寵現場」、「主打一個雨露均沾」、「大型衣食父母情勒現場」、「以後誰去吃飯都要上螢幕了」、「這下好了，未來全台學校都想來巨城佔版面」。

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