美國網紅神奇撞臉「百年前畫中美女」 網驚呼：時空旅人？

美國22歲網紅萊莉日前分享，有許多粉絲向她表示，她的外貌與一幅100多年前的畫作女主角相似，甚至就連髮型、睡衣款式等部分，也幾乎一模一樣。（圖擷取自@rue.thewitch Tiktok，本報合成）

2025/03/05 17:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國22歲網紅萊莉（Riley Madison Ladner）日前分享，有許多粉絲向她表示，她的外貌與一幅100多年前的畫作女主角相似，甚至就連髮型、睡衣款式等部分，也幾乎一模一樣。萊莉透露，起初她並不以為意，但隨著越來越多人跟她分享這件，讓她決定親自確認，結果看到畫作瞬間當場驚呼「那就是我啊！」

綜合外媒報導，美國網紅萊莉近日在短影音平台TikTok發布一支短片，開頭先是提到自己的粉絲與陌生網友不斷來訊跟她分享，她的長相神似一幅百年古畫中的女子。報導指出，該幅畫作來自俄羅斯畫家謝列布里亞科娃（Zinaida Serebriakov）之手，他於1909年時繪製一幅名為「梳妝台前」（At the Dressing Table）。

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從畫面顯示，只見一名身穿白色睡衣、年輕貌美的女子，正一邊坐在梳妝台前，一邊用手抓起自己蓬鬆的黑色長髮，並拿著小梳子整理。萊莉欣賞畫作的同時，也震驚畫中女子的五官、神情、氣質與髮型，都與自己極為相似，就連她的丈夫也看到後也忍不住驚呼，「我的天啊，妳有一件睡衣就是長這樣！」

萊莉也補充，由於這幅畫看起來「很現代」，所以得知它已有逾100年歷史時，對此再度感到相當驚訝，「這非常令人毛骨悚然，幾乎讓人不安，因為實在是太像了。我覺得這很有趣又很酷，因為我自己就是一名畫家」，這段離奇撞臉故事曝光後，影片吸引180多萬人次瀏覽，並在網上掀起大批網友熱烈討論。

有些人開玩笑說，萊莉可能是畫中女子「投胎轉世」而來，或者是萊莉其實是穿越到21世紀的「時空旅人」。對此，萊莉幽默表示她考慮接受DNA檢測，來確認自己跟畫家是否存在任何血緣關係，「我很樂意做個DNA檢測，只是為了好玩。」

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