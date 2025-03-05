日本「5寶媽」與高中女兒拍畢業照 凍齡美貌吸引5500萬人朝聖

近日有日本一位5寶媽分享，她參加18歲女兒高中畢業典禮，2人一起合拍畢業照留念，照片中的母女倆反而像是姊妹般的高顏值，吸引超過5500萬人次瀏覽。（圖擷取自@lialia613 社群平台「X」）

2025/03/05 14:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每年3月是日本畢業季，許多學生、家長會將畢業照分享到網上留念。近日有一對母女同框的合照，在社群平台被網友瘋傳，原PO透露這是她參加18歲女兒高中畢業典禮，2人一起合拍畢業照留念，照片中的母女倆反而像是姊妹般的高顏值，吸引超過5500萬人次瀏覽，但事後也出現不少酸民留言攻擊原PO。

綜合日媒報導，社群平台「X」（前Twitter）名為「りいあちゃん」的日本網友，在本月1日發文分享，自己當天參加長女的高中畢業典禮，她在文中感慨寫下，「我17歲時生下的大女兒已經高中畢業了，她與什麼事都無法堅持不下去的我相反，我非常敬佩堅強的女兒。恭喜妳畢業了。」同時附上她與拿著高中畢業證書的女兒合照。

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貼文曝光後，不少網友對2人的美貌驚嘆不已，接著又開始對原PO的人生經歷指指點點，因為原PO透露她是5名孩子的媽媽，孩子們分別是18歲、16歲、14歲、12歲與4歲，自己在長女11歲時她和前夫離婚，目前單身撫養其中2名孩子。有不少酸民以此攻擊，聲稱她平時完全不管女兒，只在有好事發生才會出現，根本利用女兒騙取流量。

針對酸民指控，原PO在接受媒體時正面回擊。她坦言，雖然她與前夫離婚了，大女兒目前與前夫同住，但是2家人住得很近，平時就經常見面、一起購物，並非酸民所說的有好事才出現。原PO也強調，並不是沒和女兒住在一起，就代表她沒有盡到身為母親的責任，「我比任何人都關心她（指大女兒），我比任何人都希望她幸福。」

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