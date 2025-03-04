慶祝《火影忍者》25週年！ Google搜尋「3關鍵字」 藏驚喜彩蛋

慶祝《火影忍者》誕生滿25週年，Google推出全新彩蛋，只要在搜尋欄輸入關鍵字，就會出現滿滿的漩渦鳴人。（圖擷取自Google搜尋）

2025/03/04 18:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聞名全世界的日本超人氣漫畫《火影忍者》，由漫畫家岸本齊史於1999年開連載，講述以「火影」為目標的忍者鳴人成長之路，該作誕生後紅遍全球、掀起忍者熱潮，即便已於2014年完結，仍受到無數粉絲喜愛。近期Google與《火影忍者》合作，推出彩蛋小動畫驚喜，吸引大批粉絲朝聖。

據了解，《火影忍者》於1999年9月在日本集英社旗下少年漫畫雜誌《週刊少年Jump》連載，2014年11月以700話完結。為了慶祝《火影忍者》誕生滿25週年，Google推出全新的Google Doodle彩蛋，只要在搜尋欄輸入「ナルト」、「Naruto」或「火影忍者」這3個關鍵字，瀏覽器就會跳出一個橙色的木葉標誌按鈕。

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經過實測，當民眾按下木葉標誌按鈕後，螢幕畫面左側會出現《火影忍者》主角「漩渦鳴人」，只見穿著疾風傳時期的黑橘色忍裝，並施展影分身之術的經典「火影跑」畫面。不僅如此，如果連續點越多下，就會跑出更多的鳴人一起衝過螢幕。

聞名全世界的日本超人氣漫畫《火影忍者》，由漫畫家岸本齊史於1999年開連載，講述以「火影」為目標的忍者鳴人成長之路，該作誕生後紅遍全球、掀起忍者熱潮。（圖擷取自@NARUTO_kousiki）

《火影忍者》於1999年9月在日本集英社旗下少年漫畫雜誌《週刊少年Jump》連載，2014年11月以700話完結。（圖擷取自@NARUTO_kousiki）

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