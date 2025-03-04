慶祝《火影忍者》25週年！ Google搜尋「3關鍵字」 藏驚喜彩蛋
慶祝《火影忍者》誕生滿25週年，Google推出全新彩蛋，只要在搜尋欄輸入關鍵字，就會出現滿滿的漩渦鳴人。（圖擷取自Google搜尋）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕聞名全世界的日本超人氣漫畫《火影忍者》，由漫畫家岸本齊史於1999年開連載，講述以「火影」為目標的忍者鳴人成長之路，該作誕生後紅遍全球、掀起忍者熱潮，即便已於2014年完結，仍受到無數粉絲喜愛。近期Google與《火影忍者》合作，推出彩蛋小動畫驚喜，吸引大批粉絲朝聖。
據了解，《火影忍者》於1999年9月在日本集英社旗下少年漫畫雜誌《週刊少年Jump》連載，2014年11月以700話完結。為了慶祝《火影忍者》誕生滿25週年，Google推出全新的Google Doodle彩蛋，只要在搜尋欄輸入「ナルト」、「Naruto」或「火影忍者」這3個關鍵字，瀏覽器就會跳出一個橙色的木葉標誌按鈕。
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經過實測，當民眾按下木葉標誌按鈕後，螢幕畫面左側會出現《火影忍者》主角「漩渦鳴人」，只見穿著疾風傳時期的黑橘色忍裝，並施展影分身之術的經典「火影跑」畫面。不僅如此，如果連續點越多下，就會跑出更多的鳴人一起衝過螢幕。
今Googleで、— だんざい （@danzaitaiwan） February 26, 2025
「ナルト」
「火影忍者」
「NARUTO」
のどれかで検索して画面右下のアイコンをクリックすると影分身した大量のナルト出現するよww（連打するとめっちゃ沸いてくる????）
それだけのことなんだけど、これがほどよく快感である笑 pic.twitter.com/krQyObm0WF
聞名全世界的日本超人氣漫畫《火影忍者》，由漫畫家岸本齊史於1999年開連載，講述以「火影」為目標的忍者鳴人成長之路，該作誕生後紅遍全球、掀起忍者熱潮。（圖擷取自@NARUTO_kousiki）
《火影忍者》於1999年9月在日本集英社旗下少年漫畫雜誌《週刊少年Jump》連載，2014年11月以700話完結。（圖擷取自@NARUTO_kousiki）