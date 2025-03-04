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    零食脆片神似《寶可夢》噴火龍 競標近300萬元落槌

    一塊外型神似《寶可夢》人氣角色「噴火龍」的零食脆片，在外國拍賣網站以8萬7840美元（約新台幣291萬元）的天價成交。（圖擷取自Goldin官網）

    一塊外型神似《寶可夢》人氣角色「噴火龍」的零食脆片，在外國拍賣網站以8萬7840美元（約新台幣291萬元）的天價成交。（圖擷取自Goldin官網）

    2025/03/04 20:14

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本知名IP《精靈寶可夢》（Pokemon，舊譯︰神奇寶貝）誕生至今，不斷推出五花八門的遊戲與周邊，吸引全球粉絲爭相搶購收藏。不過在近期，有一塊外型神似《寶可夢》人氣角色「噴火龍」的零食脆片，竟在外國拍賣網站以8萬7840美元（約新台幣291萬元）天價成交，引發各界討論。

    綜合外媒報導，這塊酷似噴火龍（Charizard）的脆片，並非被人刻意惡搞或AI造假，而是完全自然形成的真實物品。報導指出，脆片源自知名零食品牌「奇多」（Cheetos），最初是由位在美國喬治亞州的收藏店「1st and Goal Collectibles」，從2018年至2022年「發現並保存」，店家還曾透過IG發文紀錄保存過程。

    事後店家轉售給卡牌交易商「Arena Club」，之後該交易商疑似透過抽獎活動獎品送出，當時的獎品得主則是在近期，委託給線上拍賣平台《Goldin》進行拍賣。《Goldin》透露，這塊奇特商品一上架，便吸引了眾多寶可夢收藏家的目光，且競標過程十分激烈，從2月4日至3月2日的短短幾天，一共歷經了60次出價。

    報導指出，這塊噴火龍脆片最終以8萬7840美元成交，《Goldin》表示實際競標價為7.2萬美元（約新台幣239萬元），但是因為平台有收取22％的買家佣金，最終價格才會來到8萬7840美元。

    日本知名IP《精靈寶可夢》誕生至今，名列各種排行榜的人氣寶可夢「噴火龍」。（圖擷取自「ポケットモンスター」官網）

    日本知名IP《精靈寶可夢》誕生至今，名列各種排行榜的人氣寶可夢「噴火龍」。（圖擷取自「ポケットモンスター」官網）

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