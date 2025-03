零食脆片神似《寶可夢》噴火龍 競標近300萬元落槌

2025/03/04 20:14

〔即時新聞/綜合報導〕日本知名IP《精靈寶可夢》(Pokemon,舊譯︰神奇寶貝)誕生至今,不斷推出五花八門的遊戲與周邊,吸引全球粉絲爭相搶購收藏。不過在近期,有一塊外型神似《寶可夢》人氣角色「噴火龍」的零食脆片,竟在外國拍賣網站以8萬7840美元(約新台幣291萬元)天價成交,引發各界討論。

綜合外媒報導,這塊酷似噴火龍(Charizard)的脆片,並非被人刻意惡搞或AI造假,而是完全自然形成的真實物品。報導指出,脆片源自知名零食品牌「奇多」(Cheetos),最初是由位在美國喬治亞州的收藏店「1st and Goal Collectibles」,從2018年至2022年「發現並保存」,店家還曾透過IG發文紀錄保存過程。

事後店家轉售給卡牌交易商「Arena Club」,之後該交易商疑似透過抽獎活動獎品送出,當時的獎品得主則是在近期,委託給線上拍賣平台《Goldin》進行拍賣。《Goldin》透露,這塊奇特商品一上架,便吸引了眾多寶可夢收藏家的目光,且競標過程十分激烈,從2月4日至3月2日的短短幾天,一共歷經了60次出價。

報導指出,這塊噴火龍脆片最終以8萬7840美元成交,《Goldin》表示實際競標價為7.2萬美元(約新台幣239萬元),但是因為平台有收取22%的買家佣金,最終價格才會來到8萬7840美元。

