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    愛犬肚子腫脹緊急送醫 X光一照驚見「塞滿24隻襪子」

    美國一隻寵物狗近日因肚子腫脹就醫，獸醫用X光進行檢查，發現牠的胃裡塞滿24隻襪子、多個髮圈和嬰兒衣物。（圖擷取自@coronaanimaler IG，本報合成）

    美國一隻寵物狗近日因肚子腫脹就醫，獸醫用X光進行檢查，發現牠的胃裡塞滿24隻襪子、多個髮圈和嬰兒衣物。（圖擷取自@coronaanimaler IG，本報合成）

    2025/03/04 17:49

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕家中有養毛小孩的飼主，平時務必注意寶貝是否有「異食癖」（Pica）的情況發生，以免發生不可逆的危害。美國一隻寵物狗近日因肚子腫脹就醫，獸醫用X光進行檢查，發現牠的胃裡塞滿24隻襪子、多個髮圈和嬰兒衣物，所幸飼主即時將牠送醫，經過緊急手術後，狗狗體內的異物已被全部取出

    綜合外媒報導，這起事件發生在美國加州科洛納市（Corona），當地一間動物醫護急救中心「Corona Animal Emergency Center」在社群平台分享，一隻7個月大的伯恩山犬露娜（Luna）在本月16日出現嘔吐和腹部嚴重腫脹，被飼主緊急送到這間醫院檢查，未料醫護人員在給牠照完X光後，驚見牠的體內塞滿大量的異物。

    由於這些異物導致露娜腸胃阻塞，因此被立即安排進行手術，事後獸醫從牠的體內取出24隻襪子、1個大腸髮圈、2個一般髮圈、1個鞋墊、1件嬰兒連體衣和許多衣服碎片，經過飼主指認，證實這些都是家裡遺失的物品。術後急救中心發文透露，「雖然經歷許多痛苦，露娜成功挺過了手術，現在又開始搖尾巴了！」。

    另外，飼主也向醫護人員坦承，他知道露娜一直對人類的襪子有情有獨鍾，但他完全沒想到露娜會偷偷吞下多達24隻襪子。對此，醫護中心也提醒有養寵物的民眾呼籲，如果發現家中寵物出現嘔吐、嗜睡或腹部緊繃等問題，請相信自己的直覺，盡快採取行動並聯絡獸醫，千萬不要等待，以免耽誤黃金救治時間。

    所幸飼主即時將愛犬送醫，經過緊急手術後，狗狗體內的異物已被全部取出。（圖擷取自@coronaanimaler IG）

    所幸飼主即時將愛犬送醫，經過緊急手術後，狗狗體內的異物已被全部取出。（圖擷取自@coronaanimaler IG）

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