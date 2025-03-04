「黃金手臂」辭世！澳洲捐血英雄拯救240萬嬰兒

哈里森是世界上捐血次數最多的人，他的血漿含有罕見抗體，估計拯救了超過240萬名嬰兒的生命。（美聯社）

2025/03/04 12:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕被譽為「黃金手臂」的澳洲男子哈里森（James Harrison）辭世，享壽88歲。哈里森是世界上捐血次數最多的人，他的血漿拯救了超過240萬名嬰兒的生命。根據《天空新聞網》（Sky News）報導，哈里森的家人表示，他是一位「人道主義者」，並以拯救如此多生命為榮。

哈里森出生於新南威爾斯州（New South Wales），14歲時因肺部手術接受大量輸血，從此「立志回饋社會」。他的血漿被發現含有一種罕見抗體，可用於開發藥物，以預防新生兒因Rh因子疾病（Rhesus disease）死亡。這種名為Anti-D的藥物，用於注射給Rh陰性血型的孕婦，以防止其血液攻擊Rh陽性血型胎兒。

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從1954年到2018年，哈里森「慷慨地」捐贈血漿近1200次。澳洲紅十字會生命之血（Australian Red Cross Lifeblood）表示，在60多年的捐血生涯中，哈里森從未錯過任何一次預約，他更因此創下金氏世界紀錄（Guinness World Record），成為捐血次數最多的人。

2018年，哈里森因超過捐血年齡上限而停止捐血，但他表示，如果允許，他仍願意繼續捐血。

他的女兒崔西・梅洛希普（Tracey Mellowship）說：「詹姆斯是一位人道主義者，但也非常幽默。作為Anti-D的接受者，若沒有他珍貴的捐贈，我的家庭可能不會存在。他也非常自豪能夠在沒有任何代價或痛苦的情況下拯救如此多的生命。聽到許多像我們一樣的家庭因為他的善舉而存在，這讓他很高興。他總是說這並不痛，而你拯救的生命可能是你自己的。」

澳洲紅十字會生命之血執行長科內利森（Stephen Cornelissen）表示，哈里森「致力於終身奉獻」。科內利森說：「詹姆斯相信他的捐贈並不比任何其他捐贈者更重要，每個人都可以像他一樣特別。」他補充道：「詹姆斯伸出援手幫助他人和他永遠不會認識的嬰兒，高達1173次，而且不求任何回報。」

澳洲紅十字會生命之血表示，哈里森的血液「可能繼續拯救生命」，因為研究人員正在利用他和其他捐贈者的血漿，在實驗室條件下培養這種罕見抗體。

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