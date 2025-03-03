3/3日本女兒節 各家「雛人偶祭壇」頻傳遭頑皮貓咪搗亂

一名日本網分享，愛貓盯上家中提前擺設好女兒節雛人形娃娃的祭壇，直接躺在位於第一階的「天皇」與「皇后」娃娃中間。（圖擷取自@henshu_yamami 社群平台「X」）

2025/03/03 19:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每年3月3日是日本傳統節日、別稱「雛祭」的女兒節，家家戶戶會在這段期間，擺設階梯狀的祭壇，並在上面放置日式人偶「雛人形」、祈求家中女兒平安健康的節慶飾品。然而，許多在家有養貓咪的飼主們，紛紛目睹調皮的愛貓在祭壇上搗亂，對此哭笑不得，逗趣畫面曝光後，意外在網上掀起熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「編集やまみ」的日本網友，本月1日分享自家提前擺設好女兒節雛人形娃娃的祭壇照片，然而位在第一階的「天皇」與「皇后」娃娃，中間躺著一隻圓滾滾的虎斑貓咪，並以一臉不屑的神情看著鏡頭。對此，無奈的原PO決定幫愛貓配上一段台詞，「嗯，是那些明知道還要擺出來的人類不對。」

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該文一出，吸引1800多萬人次瀏覽、33萬人按讚，眾人也紛紛留言笑說，「貓咪王子誕生了」、「原來有貓型雛娃娃」、「沒把娃娃頭髮抓亂，是好貓貓」、「天皇和皇后似乎都很高興有貓咪在身旁」、「貓：這裡是展示可愛東西的特等席，有什麼問題嗎？」、「沒辦法，貓咪平時就會毫無顧忌爬上各家宗教的祭壇」。

不僅如此，還有許多有類似遭遇的飼主分享，家中貓咪是如何在雛人形娃娃的祭壇作亂，不是把飾品踹到地上、就是把娃娃的頭髮或衣服給弄亂。有些飼主甚至為了保護雛人形娃娃，選擇把娃娃放進櫥櫃、貓籠、玻璃櫃等地方，與貓咪鬥志鬥勇的各種趣味照片曝光後，也吸引大批網友觀賞。

許多有類似遭遇的飼主分享，家中貓咪是如何在雛人形娃娃的祭壇作亂，不是把飾品踹到地上、就是把娃娃的頭髮或衣服給弄亂。（圖擷取自@tamtam22d 社群平台「X」）

有些飼主甚至為了保護雛人形娃娃，選擇把娃娃放進櫥櫃、貓籠、玻璃櫃等地方。（圖擷取自@s11_11r 社群平台「X」）

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