笑翻！普吉島猴子搶遊客手機「玩自拍」 僵持2小時還切換鏡頭超專業

一名外國遊客在泰國普吉島旅遊時，遭猴子搶走手機還大玩自拍。（本報合成，擷自@justinefortemps/TikTok）

2025/03/03 16:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國普吉島的「猴山」（Monkey Hill）因棲息許多猴子而聞名，但這些猴子不是只有乖乖吃香蕉而已。近日一名外國女遊客親身體驗猴山的「待客之道」，她的手機直接被一隻猴子搶走，牠還不忘開相機對著鏡頭自拍錄影，留下既可愛又好笑的犯罪證據。

綜合泰媒報導，這隻猴子奪走粉衣女子的手機後，一邊抓緊手機，同時若有所思地端詳它並注意女子，似乎害怕手機被搶回去，隨後便爬上附近的一棵樹上。女子雖然擔心手機，但看到猴子對它愛不釋手的模樣，仍忍不住笑出來。

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接著，猴子不僅錄了自拍影片，還意外切換成後置鏡頭開始拍攝周遭環境。這場「猴子搶奪戰」持續近2小時，期間還有另隻猴子想對女子的朋友下手，結果被對方大叫幾聲嚇跑。最終，一名疑似在地人的男子出手相救，成功從猴子手中搶回手機，讓這場離奇的鬧劇畫下句點。

事後，這名女遊客將整個過程剪成影片並分享至短影音平台「TikTok」，並幽默附上自己無奈坐在地上，身後還有猴子爬到她背部但被趕走的小插曲，她還不忘將「猴賊」的自拍照換成自己的大頭照，讓一票網友全笑翻。

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