莫札特「真面目」曝光？ 科學家用頭骨重建揭開數世紀之謎

現存的莫札特肖像大多由後人繪製，缺乏直接參考依據，因此科學界長年試圖還原這位音樂巨匠的真實面貌。而今，科學家透過先進的頭骨重建技術，可能將揭開這場歷史懸案。（圖翻攝自X/@Arteymas_、@dailystar）

2025/03/02 14:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕音樂天才莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）的卓越才華舉世皆知，他的作品流傳至今，但他的真實容貌卻始終籠罩在謎團之中。現存的莫札特肖像大多由後人繪製，缺乏直接參考依據，因此科學界長年試圖還原這位音樂巨匠的真實面貌。而今，科學家透過先進的頭骨重建技術，可能將揭開這場歷史懸案。

綜合外媒報導，法醫面部重建專家莫賴斯（Cicero Moraes）及其團隊近日完成對一具據稱屬於莫札特的頭骨進行面部復原，重建結果竟與歷史上流傳的兩幅畫像呈現驚人的相似性。

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數世紀以來，莫札特的真實面貌一直是音樂史上的懸案。知名音樂學家愛因斯坦（Alfred Einstein）早在1962年便曾指出，莫札特未曾留下任何遺物，而現存畫像品質參差不齊，彼此之間也存在明顯差異。

莫賴斯團隊在進行另一項研究時，意外發現這具據稱來自莫札特的頭骨。儘管缺少下顎骨及部分牙齒，研究人員仍透過統計數據與解剖學原理，成功完成面部重建。他們利用軟組織厚度標記與解剖變形技術，從數百名歐洲成年人的測量數據中推算出鼻子、耳朵及嘴唇等關鍵特徵。

重建結果顯示，該頭骨對應的臉部輪廓纖細，與莫札特生前留下的兩幅知名畫像高度吻合。其中一幅是畫家朗格（Joseph Lange）於1783年創作的未完成畫像，該畫曾被莫札特的妻子康斯坦茨（Constanze Mozart）認為「最接近」莫札特本人的樣貌；另一幅則是斯托克（Dora Stock）於1789年所繪的素描。莫賴斯強調，他們是在完成重建後才與這些歷史畫像進行比對，而相似程度令人驚嘆。

關於這具頭骨的真實性，歷史上一直存在爭議。據傳，莫札特去世十年後，一名掘墓人在維也納的無名墓穴中找回了他的頭骨，並輾轉經多名收藏家之手，最終於1902年被捐贈至薩爾茨堡的莫札特博物館。然而，歷年來的科學研究對其真偽始終未有定論。

莫賴斯表示，這次重建無法最終證實頭骨是否確為莫札特所有，但面部特徵的高度相似性，無疑為這起音樂史上最神秘的身分之謎，提供了全新的線索與研究方向。

現存的莫札特肖像大多由後人繪製，缺乏直接參考依據，因此科學界長年試圖還原這位音樂巨匠的真實面貌。而今，科學家透過先進的頭骨重建技術，可能將揭開這場歷史懸案。（圖翻攝自X/@dailystar）

畫家朗格於1783年創作的未完成畫像，該畫曾被莫札特的妻子康斯坦茨認為「最接近」莫札特本人的樣貌。（圖翻攝自X/@djeekopdicht）

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