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    飯店早餐提供超新鮮「甜蜜蜂巢」 美味畫面狂吸400多萬人朝聖

    奧地利飯店早餐放了一整個滿滿蜂蜜的巢框，讓用餐房客自行取用。（圖擷取自@_sotaatos 社群平台「X」）

    奧地利飯店早餐放了一整個滿滿蜂蜜的巢框，讓用餐房客自行取用。（圖擷取自@_sotaatos 社群平台「X」）

    2025/03/01 22:36

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕旅遊精挑細選飯店、旅館，除了考慮價格、交通、公共設施，餐點也是重點。日本女網友分享，她在奧地利入住的飯店早餐非常豪華，可以親自從蜂箱刮出蜂蜜來享用，吸引400多萬人瀏覽朝聖。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「そた」的日本女網友上月到歐洲多國觀光旅遊，來到奧地利普豐斯（Pfons）時，入住名為「VAYA Pfunds」的飯店。根據原PO分享的入住照，她早餐吃到美味又絕頂新鮮的蜂蜜，業者直接從蜂箱取出滿滿蜂蜜的巢框，放在餐廳內供旅客自行取用品嘗。

    甜蜜可口的畫面引起大批網友熱議，還釣出不少人分享曾日本、海外其他國家也有遇過提供類似服務的店家，眾人看了口水直流，「也太奢侈了」、「看起來很好吃」、「多麼奢華的享受蜂蜜的方式啊！」、「我以前從來沒有吃過這樣的蜂蜜」、「實在太棒了！我也想嘗試這種體驗，至少品嘗一次也好」。

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