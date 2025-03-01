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    面積0.24平方尺！日本靜岡「世界最小公園」 獲金氏世界紀錄認證

    位於日本靜岡縣長泉町、擁有近40年歷史的一座公園，面積僅有約0.24平方公尺，日前被金氏世界紀錄認證為「世界最小的公園 」。（圖擷取自社群平台「X」）

    位於日本靜岡縣長泉町、擁有近40年歷史的一座公園，面積僅有約0.24平方公尺，日前被金氏世界紀錄認證為「世界最小的公園 」。（圖擷取自社群平台「X」）

    2025/03/01 16:41

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於日本靜岡縣長泉町、擁有近40年歷史的一座公園，面積僅有約0.24平方公尺，裡面還放置一個矮凳供人休憩，在當地小有名氣，甚至被町公所長期自稱為世界最小的公園。直到今年2月底，這座正式獲得金氏世界紀錄認證，自此成為真正的「世界最小的公園」（The world’s smallest park）。

    綜合日媒報導，長泉町公所透露，這座長、寬都只有約50公分左右的公園，建立於1988年，地點則是在當地一處交叉路口。長泉町公所表示，當年開闢馬路時出現一塊面積狹小的畸零地，讓他們非常苦惱如何使用它，之後有一名職員提出建議蓋一座世界最小的公園，最後町公所採納這項建議，打造出一座極小、法律上的「公園」。

    報導指出，這座公園蓋好後，一旁還設置一塊寫著「世界最小的公園 0.25平方公尺」的石碑，多年來成為當地居民的爭論議題之一。一些民眾痛批，這座公園沒有任何提供玩樂、休憩、享受景觀等實際功能，就連小朋友也直呼「很無聊」，認為町公所根本是浪費公帑；也有民眾表示，看久了覺得很可愛，已將它視為吉祥物般的存在。

    此外，雖然長泉町這座公園長期以「世界最小的公園」自居，但從未接受任何組織的正式認證，直到近年有居民向町公所提出建議，町公所才遞交相關資料給金氏世界紀錄官方。根據金氏世界紀錄人員指出，申請「世界最小的公園」紀錄的認證，必須滿足「法律上是公園」、「至少存在5年」、「有經過專業測量」等條件。

    最終，長泉町這座公園通過了測量標準，擊敗美國俄勒岡州的「磨坊盡頭公園」（Mill Ends Park），被金氏世界紀錄認證為「世界最小的公園 」。頒獎證書當天，長泉町議會的下山和則議長也受邀出席，因為他正是當年提議要蓋這座公園的町公所職員；當地居民得知此事後，為此感到光榮，並向親朋好友炫耀。

    長泉町這座公園通過了金氏世界紀錄官方的測量標準。（圖擷取自「Guinness World Records」官網）

    長泉町這座公園通過了金氏世界紀錄官方的測量標準。（圖擷取自「Guinness World Records」官網）

    一些民眾痛批，這座公園沒有任何提供玩樂、休憩、享受景觀等實際功能，就連小朋友也直呼「很無聊」。（圖擷取自@LifeShizuoka 社群平台「X」）

    一些民眾痛批，這座公園沒有任何提供玩樂、休憩、享受景觀等實際功能，就連小朋友也直呼「很無聊」。（圖擷取自@LifeShizuoka 社群平台「X」）

    長泉町公所1988年開闢馬路時，出現一塊面積狹小的畸零地，讓他們非常苦惱如何使用它，之後有一名職員提出建議蓋一座世界最小的公園。（圖擷取自@s9vVAUZYchdQehd 社群平台「X」）

    長泉町公所1988年開闢馬路時，出現一塊面積狹小的畸零地，讓他們非常苦惱如何使用它，之後有一名職員提出建議蓋一座世界最小的公園。（圖擷取自@s9vVAUZYchdQehd 社群平台「X」）

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