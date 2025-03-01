面積0.24平方尺！日本靜岡「世界最小公園」 獲金氏世界紀錄認證
位於日本靜岡縣長泉町、擁有近40年歷史的一座公園，面積僅有約0.24平方公尺，日前被金氏世界紀錄認證為「世界最小的公園 」。（圖擷取自社群平台「X」）
劉家凱／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕位於日本靜岡縣長泉町、擁有近40年歷史的一座公園，面積僅有約0.24平方公尺，裡面還放置一個矮凳供人休憩，在當地小有名氣，甚至被町公所長期自稱為世界最小的公園。直到今年2月底，這座正式獲得金氏世界紀錄認證，自此成為真正的「世界最小的公園」（The world’s smallest park）。
綜合日媒報導，長泉町公所透露，這座長、寬都只有約50公分左右的公園，建立於1988年，地點則是在當地一處交叉路口。長泉町公所表示，當年開闢馬路時出現一塊面積狹小的畸零地，讓他們非常苦惱如何使用它，之後有一名職員提出建議蓋一座世界最小的公園，最後町公所採納這項建議，打造出一座極小、法律上的「公園」。
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報導指出，這座公園蓋好後，一旁還設置一塊寫著「世界最小的公園 0.25平方公尺」的石碑，多年來成為當地居民的爭論議題之一。一些民眾痛批，這座公園沒有任何提供玩樂、休憩、享受景觀等實際功能，就連小朋友也直呼「很無聊」，認為町公所根本是浪費公帑；也有民眾表示，看久了覺得很可愛，已將它視為吉祥物般的存在。
此外，雖然長泉町這座公園長期以「世界最小的公園」自居，但從未接受任何組織的正式認證，直到近年有居民向町公所提出建議，町公所才遞交相關資料給金氏世界紀錄官方。根據金氏世界紀錄人員指出，申請「世界最小的公園」紀錄的認證，必須滿足「法律上是公園」、「至少存在5年」、「有經過專業測量」等條件。
最終，長泉町這座公園通過了測量標準，擊敗美國俄勒岡州的「磨坊盡頭公園」（Mill Ends Park），被金氏世界紀錄認證為「世界最小的公園 」。頒獎證書當天，長泉町議會的下山和則議長也受邀出席，因為他正是當年提議要蓋這座公園的町公所職員；當地居民得知此事後，為此感到光榮，並向親朋好友炫耀。
世界一小さな公園に遊びに行ってきた。 pic.twitter.com/5gcuRSjyg6— 鯨???? （@Cisp2） July 6, 2023
静岡県長泉町には面積0.25平方メートルの”世界一小さな公園”があります。長泉町は世界記録の登録に向けてクラウドファンディング型ふるさと納税を開始しました。https://t.co/vUxXjpV5cs#世界一小さな公園 #長泉町 pic.twitter.com/C205ph7Cd5— SHIZUOKA Life／静岡ライフ （@LifeShizuoka） July 27, 2024
正式発表です????静岡県長泉町にある公園がギネス世界記録「最も小さな公園」に認定㊗面積はなんと0.24 ㎡！本当に、おめでとうございます???????????? pic.twitter.com/ogyNYYp7lM— ギネス世界記録 （@GWRJapan） February 25, 2025
長泉町這座公園通過了金氏世界紀錄官方的測量標準。（圖擷取自「Guinness World Records」官網）
一些民眾痛批，這座公園沒有任何提供玩樂、休憩、享受景觀等實際功能，就連小朋友也直呼「很無聊」。（圖擷取自@LifeShizuoka 社群平台「X」）
長泉町公所1988年開闢馬路時，出現一塊面積狹小的畸零地，讓他們非常苦惱如何使用它，之後有一名職員提出建議蓋一座世界最小的公園。（圖擷取自@s9vVAUZYchdQehd 社群平台「X」）