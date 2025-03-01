何謂知恥？ 日本女子教育先驅校訓爆紅︰不是對他人說 而是告誡自己

擁有百年歷史的大妻中學高等學校，校訓是日本女子教育先驅、學校創辦人大妻コタカ立下的「知恥」（恥を知れ）。（圖擷取自「大妻中学高等学校」官網）

2025/03/01 00:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都擁有百年歷史的大妻中學高等學校，校訓是日本女子教育先驅、學校創辦人大妻コタカ立下的「知恥」（恥を知れ）。這個看似簡單易懂的校訓，最近突然在社群平台被各國網友瘋傳爆紅，不少教師、學生與家長說，創辦人對這個校訓的「解釋」，充分展現出教育本質。

社群平台「X」（前Twitter）名為「森川真」的日本網友發文分享，大妻中學高等學校成立於1908年，創辦人大妻コタカ立下名為「知恥」的校訓。根據學校官網資料，這條校訓的重點在於「不應該對別人說，而是對自己說」（これは決して他人に対して言うことではなく、あくまでも自分に対して言うことです）。

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大妻コタカ強調，「知恥」是為了時刻告誡自己、保持自律，確保不會做出任何讓別人看或聽到後，會為你感到羞恥的事情。她還提到，自律的根源是尊重他人，以及擁有一顆仁愛、同情他人的心；此外，「知恥」還可解釋為絕不能忽視努力完善自身品格，一個人透過多次歷練與進行嚴謹反省，從而讓自己「成為人」和「實現人性」。

這個源於百年前的校訓曝光後，意外掀起熱烈迴響，吸引近500萬人次瀏覽朝聖。許多台灣網友也分享轉貼說，與2023年北一女教師怒噴108新課綱事件，有著鮮明對比。據了解，北一女教師聲稱刪除中國文人顧炎武《廉恥》教材，會導致台灣學生品格變得「不知廉恥」，荒謬言論引發各界反彈，不少人更以學生時代讀過《廉恥》、卻仍犯下各種駭人聽聞罪刑且至今仍在政商界活躍的多位知名人士進行反駁。

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