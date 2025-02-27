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    破紀錄！美農場大羊駝「27歲又250天」 世上最長壽

    美國這頭白色大羊駝「懷特托普」以27歲又250天獲認證「全球最長壽的圈養羊駝」。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

    美國這頭白色大羊駝「懷特托普」以27歲又250天獲認證「全球最長壽的圈養羊駝」。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

    2025/02/27 11:26

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州的白色大羊駝「懷特托普（Whitetop）」以「27歲又250天」改寫世界紀錄，成為「全球最長壽的圈養羊駝」。

    綜合外媒報導，金氏世界紀錄26日公告，大羊駝懷特托普全名為「鴿子橡樹懷特托普」（Dove Oaks Whitetop），牠自2006年起便居住於「勝利路口」（Victory Junction），這個特殊營地專為重症或慢性病童提供免費服務。

    營地「勝利路口」農場主任說：「每當營隊開始，懷特托普就會乖乖躺下，直到午餐時間才起身。牠讓孩子們盡情擁抱他，當作像是在工作一樣！」

    「勝利路口」團隊認為，幫助大羊駝長壽的秘訣是「給牠們一份喜愛的工作、良好的獸醫照護，還有滿滿的愛。」懷特托普每天的作息規律，早上吃完營養早餐後，從上午9點30分到中午陪伴孩子們，中午休息後，接著下午3點到6點繼續與小朋友互動相處。

    懷特托普與農場的9匹馬、2隻山羊、2隻兔子、2隻迷你驢和1隻迷你高地牛一起生活，其中懷特托普與迷你高地牛格斯格斯（Gus-Gus）的感情最為深厚。

    據了解，大羊駝平均壽命為20年，為慶祝懷特托普超越前紀錄保持者「達賴羊駝」於2023年創下27歲又1天記錄，成為最新最長壽的圈養羊駝，「勝利路口」團隊將計畫為他舉辦一場小型慶祝活動，預計準備牠最愛的乾燥飼料並拍攝更多溫馨的合照。

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