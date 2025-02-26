肚子多長一雙腿！印度17歲少年「寄生雙胞胎」附著胸骨上

印度7歲少年長「寄生雙胞胎」，腹部有一組發育不全的雙胞胎殘肢，重達15公斤。（圖擷取自「NDTV」官網）

2025/02/26 23:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦烏納奧（Unnao）有個17歲少年長了「寄生雙胞胎」（Parasitic Twin），腹部有一組發育不全的雙胞胎殘肢，重達15公斤，包括完整的雙腿、臀部與外生殖器。醫師指出，這種案例極為罕見，全球至今只出現過42例，少年日前接受手術，擺脫多年困擾，迎接新生。

綜合外媒報導，17歲少年多自幼飽受嘲笑與歧視，從國中輟學，難以融入社會，「我無法去任何地方旅行，也不能做任何體育活動。」今年1月28日，少年被送往新德里的全印醫學科學學院（AIIMS），由技術精湛的專業醫療團隊進行極具挑戰性的高風險手術。

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AIIMS外科醫師副克里希納（Asuri Krishna）說明，少年的腹部天生帶有「寄生雙胞胎」的異常附肢，能感覺到疼痛、觸摸及溫度變化，團隊透過掃描檢查，確認寄生雙胞胎主要附著在宿主的胸骨上，由胸腔內的血管供應血液，所幸未與他的肝腎等重要器官相連。除此之外，醫師還在少年腹中發現一顆大型囊腫。

克里希納指出，這種案例極為罕見，全球每10萬名新生兒中僅有不到1例，手術大多在幼兒時期進行，但這起手術病患年齡較大，更具挑戰性。手術歷時2.5小時、分2階段，首先切除寄生雙胞胎，再摘除腹內囊腫，由放射科醫師、麻醉師及整形外科醫師共同參與，過程需仔細分離血管、神經與組織，避免影響少年的器官。

克里希納透露，寄生雙胞胎會吸收30到40％血液，少年手術中一度下降到危及生命的程度，所幸醫療團隊事先妥善準備，迅速穩定病情，最終順利完成手術。報導指出，少年出院後並未出現任何併發症，受訪時欣喜地說，手術成功讓他重拾自信，未來想重拾學業與找到工作，「一個全新的世界向我敞開了大門。」

據悉，全球僅有42例，醫學稱為「不完全寄生雙胞胎」，通常發生在婦女懷上雙胞胎期間，其中一個孩子的身體無法正常發育，器官附著在另一個孩子身體上。AIIMS指出，院方從未進行類似手術，這次的手術成功，對印度醫學界來說是一大突破。

✨ Medical Marvel at @aiims_newdelhi ! ✨

Doctors successfully remove a parasitic twin from a 17-year-old boy in a one-in-a-million surgery. After years of struggle, he can finally live a normal life! A remarkable achievement @AIIMSRDA #MedicalMiracle#BamBam #MahaShivaratri pic.twitter.com/sxIkkCUDkV — Medlarge （@medlarge） February 26, 2025

Miracle of surgery in @aiims_newdelhi :- The ground breaking separation of incomplete parasitic twins- a one in a million anomaly

Conjoined twins are very rare, occurring in about 1 in 50,000 to 100,000 births. #AIIMS pic.twitter.com/ta0o7msJgR — Manohar Kesari （@twittmanohar） February 25, 2025

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