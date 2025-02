肚子多長一雙腿！印度17歲少年「寄生雙胞胎」附著胸骨上

2025/02/26 23:22

〔即時新聞/綜合報導〕印度北方邦烏納奧(Unnao)有個17歲少年長了「寄生雙胞胎」(Parasitic Twin),腹部有一組發育不全的雙胞胎殘肢,重達15公斤,包括完整的雙腿、臀部與外生殖器。醫師指出,這種案例極為罕見,全球至今只出現過42例,少年日前接受手術,擺脫多年困擾,迎接新生。

綜合外媒報導,17歲少年多自幼飽受嘲笑與歧視,從國中輟學,難以融入社會,「我無法去任何地方旅行,也不能做任何體育活動。」今年1月28日,少年被送往新德里的全印醫學科學學院(AIIMS),由技術精湛的專業醫療團隊進行極具挑戰性的高風險手術。

AIIMS外科醫師副克里希納(Asuri Krishna)說明,少年的腹部天生帶有「寄生雙胞胎」的異常附肢,能感覺到疼痛、觸摸及溫度變化,團隊透過掃描檢查,確認寄生雙胞胎主要附著在宿主的胸骨上,由胸腔內的血管供應血液,所幸未與他的肝腎等重要器官相連。除此之外,醫師還在少年腹中發現一顆大型囊腫。

克里希納指出,這種案例極為罕見,全球每10萬名新生兒中僅有不到1例,手術大多在幼兒時期進行,但這起手術病患年齡較大,更具挑戰性。手術歷時2.5小時、分2階段,首先切除寄生雙胞胎,再摘除腹內囊腫,由放射科醫師、麻醉師及整形外科醫師共同參與,過程需仔細分離血管、神經與組織,避免影響少年的器官。

克里希納透露,寄生雙胞胎會吸收30到40%血液,少年手術中一度下降到危及生命的程度,所幸醫療團隊事先妥善準備,迅速穩定病情,最終順利完成手術。報導指出,少年出院後並未出現任何併發症,受訪時欣喜地說,手術成功讓他重拾自信,未來想重拾學業與找到工作,「一個全新的世界向我敞開了大門。」

據悉,全球僅有42例,醫學稱為「不完全寄生雙胞胎」,通常發生在婦女懷上雙胞胎期間,其中一個孩子的身體無法正常發育,器官附著在另一個孩子身體上。AIIMS指出,院方從未進行類似手術,這次的手術成功,對印度醫學界來說是一大突破。

✨ Medical Marvel at @aiims_newdelhi ! ✨ Doctors successfully remove a parasitic twin from a 17-year-old boy in a one-in-a-million surgery. After years of struggle, he can finally live a normal life! A remarkable achievement @AIIMSRDA #MedicalMiracle #BamBam #MahaShivaratri pic.twitter.com/sxIkkCUDkV

Miracle of surgery in @aiims_newdelhi :- The ground breaking separation of incomplete parasitic twins- a one in a million anomaly

Conjoined twins are very rare, occurring in about 1 in 50,000 to 100,000 births. #AIIMS pic.twitter.com/ta0o7msJgR