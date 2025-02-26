日本留學生PO「高雄蓮池潭榕樹奇景」 當地人驚呼︰以前從未注意過

一名來台留學、目前生活在高雄的日本女網友，24日分享在她路過高雄蓮池潭時，偶然拍到的神奇一幕，畫面曝光後，吸引200多萬人朝聖，也掀起台日網友熱烈討論。（圖擷取自@banainai_tw 社群平台「X」）

2025/02/26 15:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕很多台灣人習以為常的日常生活，反而在外國遊客眼中，容易發現平時從未注意過的一面。一名來台留學、目前生活在高雄的日本女網友，日前分享她路過高雄蓮池潭時，拍到附近一棵生長在池邊的榕樹，其樹根不僅能半裸在外、生長方向更是堪稱奇景，畫面曝光後，吸引200多萬人朝聖，也掀起台日網友熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「元台湾留学生ばなな」的日本女網友，24日分享在網上成為熱門話題的高雄榕樹奇景照片，並透露這是她前往蓮池潭散步時，偶然拍到的神奇一幕。不僅如此，原PO還熱心地以日文介紹，蓮池潭附近的知名觀光景點、可朝聖的參拜廟宇、前往交通方式等資訊，歡迎大家有時間可以到高雄來玩。

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該文目前獲得近10萬人按讚，許多日本網友認為照片中的榕樹，很像知名電影《天空之城》中的場景，「拉普達既視感」、「生命力太驚人了！」、「感受到大自然的生命力」、「還以為那是一幅牆面浮雕」、「我在沖繩經常看到類似的樹木，但是樹根的樣子很獨特」、「這是一個很棒的科學教材，可以讓你很好地了解樹根長什麼樣」。

台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」版主李仁毅轉該文後，也吸引許多台灣網友討論，「天空之城的樹根」、「榕樹有很強的求生欲」、「這棵樹每天喝水喝到飽」、「很美耶，覺得很有藝術感」、「樹木有助水土保持的證明」、「它哪天漂浮起來我也不意外」、「可以請《珍百景》節目來台灣出外景」，更不少高雄人透露，在此之前天天路過這棵榕樹，卻從未從這個角度注意到如此有趣的畫面。

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