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    新潟滑雪場「售票處變矮」半蹲買票 日網苦笑：明天可能要趴著買

    日本網友滑IG限動，看到陌生網友去滑雪場玩，售票處因為積雪「變矮」，被迫半蹲買票。（圖擷取自@3krnk 社群平台「X」）

    日本網友滑IG限動，看到陌生網友去滑雪場玩，售票處因為積雪「變矮」，被迫半蹲買票。（圖擷取自@3krnk 社群平台「X」）

    2025/02/25 22:09

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本多地持續遭受強烈寒流侵襲，靠日本海一側地區降下破紀錄大雪，驚人積雪量造成生活困擾。有日本網友透露，滑IG限動看到陌生網友分享去某滑雪場玩，售票處因為積雪「變矮」，遊客被迫「半蹲」購票；畫面掀起熱議。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「みかりん@スノボ」的日本網友今（25）日上午分享一張IG限動截圖，只見滑雪場售票窗口外民眾「半蹲買票」。文章一出立即引發熱烈討論，還有眼尖的網友指出，地點是新潟縣魚沼市的「須原滑雪場」。

    其他網友則說，「明天可能得趴著買」、「算是滑雪場常見景象」、「售票員下班時怎麼辦？」、「隔天買票可能要先剷雪」、「魚沼今年積雪量真的很誇張」、「天氣預報︰明天售票處在B1」、「太誇張，積雪積到要半蹲買票」、「看隔壁的雪就知道，本來快要蓋滿窗戶了」、「可以讓小朋友代替去排隊買票，多好的理由」。

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