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    台南蝦皮智取店藏身「帆布車庫」 網笑：是設在戰地前線嗎？

    蝦皮智取店落腳台南佳里區，卻開設在簡陋的帆布車庫而引發熱議。（擷取自爆料公社）

    蝦皮智取店落腳台南佳里區，卻開設在簡陋的帆布車庫而引發熱議。（擷取自爆料公社）

    2025/02/25 16:17

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著網購盛行，蝦皮店到店據點遍地開花，然而近日卻有民眾直擊，台南市一間新開的智取店，居然設置在帆布車庫內，瞬間吸引廣大網友熱烈討論。

    一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享，他在台南市佳里區發現一間新開的「蝦皮智取店」，沒想到店面並非傳統商店或貨櫃，而是開在由帆布搭建而成的車庫內，外觀看似臨時搭建相當陽春，但內部卻有完整的領貨櫃及報到繳費機，讓原Po驚訝地說「等了好久的智取店總算要營業了！」

    這間「車庫版智取店」的照片曝光後，吸引超過6000人按讚，留言區熱鬧非凡，網友紛紛表示，「颱風來可能就吹走了，移動式智取」、「以台灣人來講，這一定有人騎機車直接進去取貨的」、「用車棚會不會太克難，貨櫃還比較好」、「這智取店是設在戰地前線嗎？」、「我以為是家屬答禮佈置會場」、「比較像靈堂耶 是否要爬著進去?」、「反正拿貨而已，租店面根本浪費錢」。

    根據蝦皮店到店的招租說明，店面需符合三大條件：位於一樓且店前路寬需8米；面寬達3.6米，營業可用面積13坪以上；以方便附近住戶為優先考量，如好停靠、交通要道或大型腹地中心等。

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