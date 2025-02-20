P很大！7中國人冬季登頂富士山「照騙」 日網酸爆：每隻都巨人

中國網友PO出與好友一行7人登頂富士山照片，比例超不協調明顯是P圖，被許多日本網友瘋傳嘲諷。（圖擷取自中國小紅書）

2025/02/20 20:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本「聖山」富士山主峰海拔3775.56公尺，是日本最高峰，吸引國內外遊客朝聖。有中國網友PO出與好友一行7人登頂富士山合照，但畫面比例超不協調，加上富士山目前是封山時間，P圖被無數日本網友瘋傳嘲諷。

據了解，這名中國網友2月3日在小紅書發文，「大冬天要在清晨6點半起床相當痛苦，但是登上富士山的一刻，感覺一切都值得了」，照片中，一行人站在富士山山頂火山口上方，以空拍機遠端拍攝，畫面看起來相當壯觀，不過，照片中的7人無法並肩而立，火山口容不下。

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許多眼尖日本網友立刻抓包，富士山火山口直徑達700公尺，不可能讓7名成年人站不住。另外，考量到生態環境、觀光公害、登山客人身安全等問題，富士山4個主要登山口每年對外開放的登山季只有夏天的7、8月，其餘時間一律封山，除非這7人非法闖入，否則根本不存在冬天登頂富士山的情況。

這篇貼文與照片在日本各大社群平台被瘋傳，不少日本網友無情嘲諷，「笑死，比哥吉拉還大」、「攝影師看起來身高有4000公尺」、「我有登過在夏天，冬天封山吧」、「9大巨人，除了始祖跟進擊都到富士山了」、「富士山只有開放夏天2個月，做圖的不知道嗎？」、「有人算每隻都600m以上，跟艾倫終末巨人一樣大」。

日本網友不僅嘲諷照片中的7人各個都是「巨人」，還揭露富士山根本沒有開放冬天登山規定，質疑貼文真實性。（圖擷取自中國小紅書、日本5ch討論區，本報合成）

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