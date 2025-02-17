為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    動畫廣告「女角吃麵太色情」遭炎上 網傻眼︰沒看過《食戟之靈》？

    日本東洋水産旗下的杯麵品牌「丸醬」，近期發布一支全新的動畫廣告，然而女角在劇中吃麵的模樣，竟遭過激網友與家長痛斥「太色情」，最終演變成轟動全日本的炎上風波。（圖擷取自@toyosuisan_jp 社群平台「X」）

    日本東洋水産旗下的杯麵品牌「丸醬」，近期發布一支全新的動畫廣告，然而女角在劇中吃麵的模樣，竟遭過激網友與家長痛斥「太色情」，最終演變成轟動全日本的炎上風波。（圖擷取自@toyosuisan_jp 社群平台「X」）

    2025/02/17 21:26

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本食品公司東洋水産旗下的杯麵品牌「丸醬」（マルちゃん），近期發布一支全新的動畫廣告，然而女角在劇中吃麵的模樣，竟遭過激網友與家長痛斥「太色情」，最終演變成轟動全日本的炎上風波。不過許多網友、廚師紛紛表態，力挺動畫設計的內容，更以《食戟之靈》等知名美食動漫反駁過激的想歪謬論。

    綜合日媒報導，東洋水産於本月6日公開一段動畫廣告，內容為1名坐在昏暗房間裡追劇的年輕女子，一邊觀看電視節目，一邊津津有味吃著「丸醬」其中一款名為「紅色狐狸豆皮烏龍麵」（赤いきつねうどん）的杯麵。從畫面顯示，女子的臉頰從動畫開頭至結束始終微微泛紅，吃麵時則大力吸允麵條、大口咬下油豆腐。

    廣告曝光後掀起熱議，許多人透露被劇情勾起食慾，會想購買該款杯麵吃。未料，有一些過激網友、自稱家長的帳號對此激烈批判，勒令東洋水産下架該廣告，且往後不得拍攝類似的噁心廣告，「太色情了，讓人看了不舒服」、「誰現實中吃會這樣杯麵？」、「為什麼一定要拍得這麼情色？」、「這什麼臉紅嬌羞還扭來扭去的廣告？」

    隨著這些激烈批判增加，這段動畫廣告逐漸在日本社群平台成為炎上事件。但有不少網友出面反駁至些批判，認為劇中完全沒有任何情色要素存在，根本是過激網友小題大作、有色濾鏡太重。也有動漫迷以《飯沼》、《食戟之靈》等知名美食動畫為例，指出這些作品讓角色吃美食的超露骨表現手法，恐怕會讓過激網友氣得當場暈過去。

    在社群平台「X」（原推特）有近300萬人追蹤、YouTube頻道高達517萬人追蹤的日本知名料理研究家Ryuji，今（17）日對此發文表示，他從小看著老派美食漫畫長大，因此認為紅著臉吃飯很正常的事，因此一點都不覺得這種模樣「很色情」，除了對方吃到一半出現衣服被撕破、一道光束會從嘴裡噴射出來等情況。

    Ryuji還指出，那些聲稱「請尊重那些被冒犯的人！」的群體，他們在要求別人尊重自己以前，就沒有做到尊重這部動畫廣告的創作者感受與創作自由，「作為一名創作者，當我認為很好並發佈到世界上的作品，受到無意的批評時，我會感到難過。無論怎麼看，我認為在這件事中最受到傷害的人，是創作者。」

    有動漫迷以《飯沼》、《食戟之靈》等知名美食動畫為例，指出這些作品讓角色吃美食的超露骨表現手法，恐怕會讓過激網友氣得當場暈過去。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    有動漫迷以《飯沼》、《食戟之靈》等知名美食動畫為例，指出這些作品讓角色吃美食的超露骨表現手法，恐怕會讓過激網友氣得當場暈過去。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播