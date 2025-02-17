動畫廣告「女角吃麵太色情」遭炎上 網傻眼︰沒看過《食戟之靈》？

日本東洋水産旗下的杯麵品牌「丸醬」，近期發布一支全新的動畫廣告，然而女角在劇中吃麵的模樣，竟遭過激網友與家長痛斥「太色情」，最終演變成轟動全日本的炎上風波。（圖擷取自@toyosuisan_jp 社群平台「X」）

2025/02/17 21:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本食品公司東洋水産旗下的杯麵品牌「丸醬」（マルちゃん），近期發布一支全新的動畫廣告，然而女角在劇中吃麵的模樣，竟遭過激網友與家長痛斥「太色情」，最終演變成轟動全日本的炎上風波。不過許多網友、廚師紛紛表態，力挺動畫設計的內容，更以《食戟之靈》等知名美食動漫反駁過激的想歪謬論。

綜合日媒報導，東洋水産於本月6日公開一段動畫廣告，內容為1名坐在昏暗房間裡追劇的年輕女子，一邊觀看電視節目，一邊津津有味吃著「丸醬」其中一款名為「紅色狐狸豆皮烏龍麵」（赤いきつねうどん）的杯麵。從畫面顯示，女子的臉頰從動畫開頭至結束始終微微泛紅，吃麵時則大力吸允麵條、大口咬下油豆腐。

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廣告曝光後掀起熱議，許多人透露被劇情勾起食慾，會想購買該款杯麵吃。未料，有一些過激網友、自稱家長的帳號對此激烈批判，勒令東洋水産下架該廣告，且往後不得拍攝類似的噁心廣告，「太色情了，讓人看了不舒服」、「誰現實中吃會這樣杯麵？」、「為什麼一定要拍得這麼情色？」、「這什麼臉紅嬌羞還扭來扭去的廣告？」

隨著這些激烈批判增加，這段動畫廣告逐漸在日本社群平台成為炎上事件。但有不少網友出面反駁至些批判，認為劇中完全沒有任何情色要素存在，根本是過激網友小題大作、有色濾鏡太重。也有動漫迷以《飯沼》、《食戟之靈》等知名美食動畫為例，指出這些作品讓角色吃美食的超露骨表現手法，恐怕會讓過激網友氣得當場暈過去。

在社群平台「X」（原推特）有近300萬人追蹤、YouTube頻道高達517萬人追蹤的日本知名料理研究家Ryuji，今（17）日對此發文表示，他從小看著老派美食漫畫長大，因此認為紅著臉吃飯很正常的事，因此一點都不覺得這種模樣「很色情」，除了對方吃到一半出現衣服被撕破、一道光束會從嘴裡噴射出來等情況。

Ryuji還指出，那些聲稱「請尊重那些被冒犯的人！」的群體，他們在要求別人尊重自己以前，就沒有做到尊重這部動畫廣告的創作者感受與創作自由，「作為一名創作者，當我認為很好並發佈到世界上的作品，受到無意的批評時，我會感到難過。無論怎麼看，我認為在這件事中最受到傷害的人，是創作者。」

これに「不快に思う人を尊重しろ！」って言ってる方、この動画を作ってるクリエイターの気持ちは尊重しないのだろうか



僕は同じクリエイターとして良いと思って世に出した作品が意図せず文句を言われたら悲しい



どう考えても今回の件で一番辛い思いをしてるのはクリエイターだと思う — リュウジ@料理のおじさんバズレシピ （@ore825） February 17, 2025

有動漫迷以《飯沼》、《食戟之靈》等知名美食動畫為例，指出這些作品讓角色吃美食的超露骨表現手法，恐怕會讓過激網友氣得當場暈過去。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

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