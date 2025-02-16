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    日本「裸祭」寒冷冬夜登場！上萬裸男熱血爭搶好運寶木

    日本岡山市西大寺裸祭今年吸引上萬人前來參賽，只為爭奪象徵福氣的寶木。（路透資料照）

    日本岡山市西大寺裸祭今年吸引上萬人前來參賽，只為爭奪象徵福氣的寶木。（路透資料照）

    2025/02/16 18:48

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本三大奇祭之一的「裸祭」擁有500多年歷史，昨（15日）晚間在岡山市西大寺觀音院盛大登場。現場聚集超過1萬名男子，身穿日本傳統兜襠布「褌（Fundoshi）」，在寒冷的冬夜裡進行熱血沸騰的爭奪戰，只為了搶下象徵福氣的寶木。

    綜合日媒報導，活動於當地時間15日晚上10時進入最高潮，當寺內燈光瞬間熄滅，兩根寶木從打開「御福窗」拋入人群，上萬名男子隨即瘋狂爭奪，形成壯觀的「裸男人潮」。經過激烈的競爭，最終由42歲仲村大志領導的「三木組」，以及37歲中野將史率領的「林組」，分別成功奪下寶木，榮登今年的「福男」。

    「裸祭」起源於500多年前，相傳搶到寶木的人能獲得一年好運，因此每年都吸引來自全日本各地的男子參與，而這項祭典也在2016年被日本政府列為重要無形文化財。

    裸祭參賽者在寒冬中僅能穿著類似丁字褲的傳統服飾「褌」。（路透資料照）

    裸祭參賽者在寒冬中僅能穿著類似丁字褲的傳統服飾「褌」。（路透資料照）

    聖木搶奪戰之前，參賽者們會走進寺廟的冷水池淨身。（路透資料照）

    聖木搶奪戰之前，參賽者們會走進寺廟的冷水池淨身。（路透資料照）

    冷水淨身後的男子圍繞西大寺奔跑熱身。（路透資料照）

    冷水淨身後的男子圍繞西大寺奔跑熱身。（路透資料照）

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