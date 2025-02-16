他翻小一課文見「3個字」想歪 萬人笑瘋︰大人看了很紓壓！

有網友發文分享，他日前看到小學一年級的一篇課文，其中3個字合在一起唸，諧音很像不雅髒話，令他尷尬不已，貼文事後在網上掀起熱議。（圖擷取自「爆廢公社」臉書）

2025/02/16 17:40

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國小教材會準備許多簡單易懂的國語課文，讓小學生慢慢累積語文能力，不過這些教材偶爾會出現一些讓成年人想歪的內文。對此，有網友發文分享，他日前看到小學一年級的一篇課文，其中3個字合在一起唸，諧音很像不雅髒話，令他尷尬不已，貼文事後在網上掀起熱議，更讓許多網友跟風歪樓留言。

據了解，一名網友日前在「爆廢公社」本月12日發文分享，他在翻閱台灣國小一年級的下學期課本時，特別注意到課本第一課、由知名兒童文學作家林良所寫的〈看〉。該名網友特別拍下課文標題「看」與作者「林良」3個字，因為這些字唸在一起的諧音，與不雅髒話「ㄍㄢˋ你娘」十分相似，「小一下學期第一課搞得我好複雜。」

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該文一出，立即在網上掀起熱烈討論，不少家長現身表示，近幾年來這篇課文經常被誤會，幾乎每到小一下學期都會有家長發文詢問。另有不少頑皮網友歪樓留言，「江西小太陽」、「我要靜靜的看...林良」、「青青的草枝在他頭上擺（草枝擺）」、「江西的森林中有一棵千年老木，我們叫它『贛林老木』」。

也有其他網友笑說，「原來這課還在」、「大人看了很紓壓」、「諧音哏要從小教起」、「所以說小孩是單純的」、「心不正，看什麼都歪！」、「你們大人的世界好複雜」、「感覺這篇就是故意收錄的」、「讀個書，莫名的就被侮辱了XD」、「您們都忘記了梁實秋老師的『我愛鳥』」、「我剛剛看覺得沒問題，唸出來笑慘」。

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